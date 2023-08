Autofahrer beschädigt Zaun

Einen Zaun im Humpisweg hat ein bislang unbekannter Autofahrer mutmaßlich am Montagvormittag beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte, der mit einem breiten Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, bog von der Emmelhofer Straße in den Humpisweg ein und kollidierte dort mit dem Holzzaun. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Vogt bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrzeuglenker geben können, sich unter der Telefonnummer 07529/971560 zu melden.