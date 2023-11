Auto landet auf dem Dach

Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit ist laut Polizeibericht eine 23 Jahre alte Renault-Fahrerin am Mittwoch gegen 7.45 Uhr auf der L 265 zwischen Immenried und Rempertshofen auf Höhe Staighof nach rechts ins Bankett gekommen. Das teilt die Polizei mit. In der Folge verlor die 23-Jährige die Kontrolle über den Wagen und schanzte über die Böschung in einen Straßengraben. Dort blieb der Renault auf dem Dach liegen. Die 23-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An dem Renault, der mittels Kran geborgen werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.