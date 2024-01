Ausgelaufener Diesel versaut Straßen in Kißlegger Wohngebiet

Kleine Ursache, große Wirkung: So lässt sich der jüngste Unfall mit ausgelaufenem Öl in der Kißlegger Blumenäcker-Siedlung betiteln. Der hatte dann auch einen aufwändigen Einsatz der hiesigen Feuerwehr zur Folge.

„Mysteriöse Sauerei“

Wohl wegen eines technischen Defekts platzte am vergangenen Samstag der Dieselschlauch eines Kleinbusses, der in der Blumenäcker-Siedlung und darüberhinaus unterwegs war. Und weil der Schaden zumindest anfangs unbemerkt blieb, lief der Kraftstoff auf diversen Straßen im Kißlegger Wohngebiet aus. Was den Ölunfall dann aber zu einer „mysteriösen Sauerei“ machte, wie es ein Anlieger ausdrückte: Da die Wege nass waren, verteilte sich der Diesel großflächig auf die gesamte Straßenbreite.

Kein Kraftstoff ins Abwasser

Und so waren rund 15 Feuerwehrleute rund vier Stunden damit beschäftigt, um den Schaden zu beseitigen. Immerhin war der Kraftstoff auf einer Länge von rund einem Kilometer ausgelaufen, verteilt auf mehrere Tausend Quadratmeter. „Das war dann schon ein Ölunfall mit etwas größeren Auswirkungen“, sagt Andreas Wiltsche. Ins Abwasser sei jedoch kein Diesel gelangt, so Kißleggs Kommandant weiter.

Um den Zeitaufwand für die Beseitigung des Ölbinders in Grenzen zu halten, wurde eine Kehrmaschine angefordert. Der Verursacher des Ölunfalls wurde ermittelt, so die Polizei auf SZ-Nachfrage.