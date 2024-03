Daumen hoch heißt es seit einigen Tagen bei Karlheinz Schwarz, Simon Heinrich und Helmut Vogel von den Oberschwäbischen Werkstätten für Behinderte (OWB) in Kißlegg. Denn die beiden Aufzüge am dortigen Bahnhof von und zu den Gleisen funktionieren wieder. Der seit Juli 2023 andauernde Stillstand wurde jetzt von der Aufzugfirma behoben. Seinerzeit hatte ein heftiges Gewitter die Lifte zum Stehen gebracht.

Viele Male bei Servicehotline beschwert

„Vielleicht haben meine häufigen Anrufe bei der Beschwerdehotline und beim Servicetelefon der Bahn ja doch endlich gefruchtet“, meint Simon Heinrich. Er musste nun sieben Monate als Gehbehinderter den beschwerlichen und für ihn schmerzhaften Weg über die Treppe von und zu den Gleisen nehmen.

Auch Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher glaubt, dass der Druck auf die Bahn durch Beschwerden und Presseartikel letztlich gewirkt hat. „Jedenfalls kam wenige Tage nach Erscheinen des jüngsten Berichts in der Schwäbischen Zeitung ein Trupp der Herstellerfirma und hat die Aufzüge repariert“.

Bahn hält ihr Vor-Ostern-Versprechen

Der Sprecher der Behinderten bei der OWB, Helmut Vogel, meint: „Ist zwar ein Armutszeugnis, aber offenbar muss man der Bahn da erstmal in den A... llerwertesten treten, bevor sie sich um so wichtige Sachen kümmern“. In jedem Fall hat die Bahn ihr Versprechen gehalten und noch vor Ostern die Aufzüge für Fahrgäste wieder nutzbar gemacht. Damit können jetzt auch Personen im Rollstuhl wie Karlheinz Schwarz von Kißlegg aus zu einer Bahnreise aufbrechen.