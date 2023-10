Seit der Fahrplanumstellung im Dezember 2020 kann man quasi im Stundentakt am Kißlegger Bahnhof folgende „Sportveranstaltung“ auf Bahnsteig 3 beobachten: Der blaue Zug von Go Ahead wartet an einem Ende auf den roten Regionalzug der Deutschen Bahn, der kurz darauf auf gleichem Gleis einfährt und mit einem Abstand von etwa 100 Meter hält.

Aufgrund der planmäßig nur kurzen Umsteigezeit versuchen dann die Fahrgäste im sportlichen Lauf den Anschluss zu erreichen. Immer wieder strengen sie sich aber vergeblich an ‐ und sehen nur die roten Rücklichter des ausfahrenden Zuges.

„Eine Verkehrswende rückwärts“

Für Dieter Krattenmacher hat so „die große Freude über die Allgäubahn-Elektrifizierung mit den neuen, komfortablen Zügen einen erheblichen Dämpfer bekommen“. Verschärft durch „umfassende Verspätungsprobleme“ sieht der Kißlegger Bürgermeister diese Ärgernisse als Anlass selbst für größte Bahn-Fans, sich vom ÖPNV anzuwenden, wieder ins Auto zu steigen und damit ungewollt „eine Verkehrswende rückwärts“ herbei zu führen. Auch das Kundencenter von Go Ahead spricht von Missständen, sogar von konkreten Planungen, die „aber noch einige Jahre in Anspruch nehmen werden“.

Für den Kreisverband des VCD (Verkehrsclub Deutschland) wie auch für Dieter Krattenmacher ist dieser Zustand so nicht tragbar, könnte man doch schnellstmöglich mit provisorischen Veränderungen effektiv positive Veränderungen herbeiführen. So sieht der VCD als ständiges Mitglied im Bodo-Fahrgastbeirat, dass eine Reduzierung der Einfahrgeschwindigkeit des nachfolgenden Zuges in Kißlegg den Sicherheitsabstand massiv verkürzen würde, was aber eine Umstellung der Signaltechnik erfordert. Der Bahnsteig 3 wäre dann wieder auch für Go-Ahead-Züge in „Doppeltraktion“, also mit zwei Triebzügen, ausreichend lang.

Welche Lösung der VCD vorschlägt

Dies könnte nach Einschätzung des VCD zudem mit wenig Aufwand an den anderen württembergischen Bahnhöfen an der Allgäubahn mit aktuell etwas zu kurzen Bahnsteigen erreicht werden, so dass gerade in Stoßzeiten die ärgerliche Aufforderung „Bitte hinten einsteigen“ kein Thema mehr wäre. Die hierbei für den Nahverkehr des Landes entstehenden Kosten der notwendigen Umbaumaßnahmen sind überschaubar und wären für die Bahnfahrer im württembergischen Allgäu aber einen enormen Fortschritt.