Lange haben sich Naturschützer und der Kißlegger Gemeinderat den Kopf darüber zerbrochen, wie das Leben zahlloser Amphibien gerettet werden kann, die jedes Jahr im Frühjahr die kleine Landstraße zwischen Kißlegg und Gebrazhofen überqueren, um zu ihren Laichgewässern zu kommen ‐ dabei aber oft von Autos überfahren werden.

Im Januar mündete die seit Jahren laufende Debatte in einen durchaus als kompliziert zu bezeichnenden Beschluss des Gemeindeparlaments. Jetzt stellt sich heraus: Der Schutz der Tiere ist doch einfacher als gedacht ‐ und dazu noch ebenso Geld sparend wie praktikabel.

Was der komplizierte Beschluss besagte

Tempo 30 zwischen Bremberg und Oberrot im Frühjahr, der Bau von Schutzeinrichtungen samt dafür nötigen Grundstückskäufen, dazu Amphibiendurchgänge unter der Straße und noch eine Sperrung der Straße im Dreieck zwischen Kißlegg, Leutkirch und Bad Wurzach: Diese Eckpunkte hatte der Gemeinderat im Januar zum Schutz der Tiere beschlossen.

Sie waren Ergebnis einer langen Debatte, der diverse Fragen zugrunde lagen: Wie funktioniert Amphibienschutz am besten? Was bringen die Bauwerke? Kommt die Gemeinde an den dafür nötigen Grund und Boden? Wer sorgt wie für die Sperrungen? Wer darf das überhaupt? Und wer überwacht sie?

Inzwischen ist die jüngste Wandersaison der Kröten längst vorüber und die nächste naht. Zeit also, Bilanz zu ziehen und zu sehen, ob die eingesetzten Mittel erfolgreich waren und ob bauliche Maßnahmen realisierbar sind. Heraus kam in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein positives Resümee und die Erkenntnis: Amphibienschutz muss doch nicht so kompliziert sein wie seinerzeit angenommen.

Welches Fazit jetzt gezogen wird

Denn das Fazit von Verwaltung und der BUND-Ortsgruppe Kißlegg-Argenbühl lautet: Der Auf- und Abbau des Schutzzauns und der Verkehrszeichen habe gut funktioniert. Eine dauerhafte Anlage sei aber nicht nötig, so der Rat des BUND. Schließlich sei nicht sicher, „ob die Amphibien die annehmen“, erklärte Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der Sitzung. Da passt es gut, dass deren Bau und Unterhalt teuer und aufwändig gewesen wäre und sich überdies die Begeisterung von Grundstückseigentümern, Fläche zu verkaufen, „in Grenzen hält“, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Ergo sind Baumaßnahmen jetzt passé, Gleiches gilt für weitere Verhandlungen über Grundstücke. Denn der Gemeinderat beschloss bei einer Enthaltung einstimmig, den Streckenabschnitt zwischen Bremberg und Oberrot künftig in der Krötenwandersaison lediglich zu sperren ‐ dafür aber nicht allein mit Schildern, sondern zusätzlich mit Schranken. Denn das zurückliegende Frühjahr hat laut Verwaltung auch gezeigt, dass sich einige uneinsichtige Autofahrer nicht an die Sperrschilder hielten. Deshalb es zu Konflikten gekommen.

Wer die Schranken aufstellt und abräumt

Und auch Fragen wie jene, ob ehrenamtliche Naturschützer rechtlich und fachlich in der Lage sind, abends Schranken auf die Straße zu stellen und sie morgens wieder wegzunehmen, scheinen geklärt zu sein. Denn mit dem neuerlichen Gemeinderatsbeschluss ist klar: Mitglieder des BUND dürfen, können und werden dies tun ‐ und zwar abends um 19 und morgens um 7 Uhr. Sie haben sich dazu bereit erklärt und werden „sicherheitstechnisch“ eingewiesen, wie es in den Unterlagen heißt. Zudem werde der Bauhof Unterstützungsarbeit leisten, kündigte der Bürgermeister an.

Im Gegensatz zum Januar gab es nun keine neuerliche Debatte mehr. Lediglich GOL/ELK-Fraktionschef Andreas Kolb bemerkte:

Besser spät als nie. GOL/ELK-Fraktionschef Andreas Kolb

Und auch die Naturschützer zeigen sich angetan. Deren Vertreter Heinz Strubel hob hervor, dass man keine Flächen mehr benötige und zudem Geld sparen könne. Um zu dem Schluss zu kommen: „Das ist eine sehr, sehr gute Lösung.“ Strubel ist übrigens selbst einer von denen, die morgens und abends Hand an die Schranken anlegen werden.