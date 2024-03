Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Über 0,3 Promille hatte laut Polizeibericht ein 42-Jähriger intus, der am Donnerstag kurz nach 14 Uhr mit seinem Mercedes einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr in der Schlossstraße aus einer Parklücke aus, ohne auf den Verkehr zu achten. In der Folge kollidierte er mit dem Ford eines Verkehrsteilnehmers, der die Schlossstraße ordnungsgemäß befuhr. Der Sachschaden wird auf rund 3500 Euro beziffert. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen wahrnahmen und ein Alkoholtest einen Wert von rund 0,5 Promille ergab, veranlassten sie eine Blutentnahme im Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.