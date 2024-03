1200 Jahre, so alt ist Kißlegg, was die Gemeinde in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen feiert. Eine davon ist die Ausstellung „Zeit Räume. Sechs Jahrzehnte Leben in Kißlegg“ im Neuen Schloss. Ihre Eröffnung am Sonntag, 24. März, ist der offizielle Start ins Jubiläumsjahr. Warum die Ausstellung nur 60 Jahre umfasst - und welches Exponat es nicht zu sehen geben wird.

Die Ausstellung erstreckt sich auf sechs barocke Säle im Neuen Schloss: Jedem der Räume ist ein einzelnes Jahrzehnt gewidmet, beginnend mit den 1960er-Jahren bis zur jüngsten Dekade von 2010 bis heute; eine Zeitreise in Wort, Bild, Ton und Ausstellungsobjekten.

Ein Film zeigt eine 70er-Jahre-Party in Kißlegg

Aus dem 1970er-Raum dringen an diesem Aufbautag fetzige Klänge. Um einen Bildschirm herum stehen Kurator Jürgen Weing, Gemeindearchivar Thomas Weiland und Anneliese Welte vom Gästebüro, die die Ausstellung auf die Beine gestellt haben. Sie sehen, wie junge Leute ausgelassen im Keller des Alten Schlosses tanzen.

„Das war ein Schmalfilm, Normal 8, von denen, die damals dabei waren“, berichtet Thomas Weiland, „sie haben ihn digitalisiert und mit Musik unterlegt - sie wissen ja, was sie gehört haben zu dieser Zeit.“ Die Kißlegger, die dort tanzten, sind heute wohl zwischen 65 und 75 Jahren alt, schätzt er. Dass der Film einmal Teil der Jubiläumsausstellung anlässlich 1200 Jahre Kißlegg werden würde, war wohl kaum abzusehen.

Alltagsgegenstände werden zu Ausstellungsexponaten

So dürfte es mit vielen Fotos, Dokumenten oder auch Filmplakaten im Gemeindearchiv gegangen sein, die Weiland hervor gesucht hat. Oder auch mit so manchem Ding, das als Erinnerungsstück auf Bühnen und in Kellern lagerte, bevor es nun als Exponat der Ausstellung an sechs Jahrzehnte des Lebens in Kißlegg erinnert. Da finden sich beispielsweise das Foto vom Badewannen-Thermalbad in Krumbach, ein original Bonanzarad, einer der ersten tragbaren Computer oder auch eine echte Polizeikelle - ob letztere wohl auf der neuen Autobahn A 96 zum Einsatz kam?

Deshalb startet es trotz 1200-Jahrs-Jubiläum erst 1960

Die Frage, weshalb eine Jubiläumsausstellung zu 1200 Jahren Kißlegg sich auf die letzten 60 Jahre beschränkt, beantwortet Kurator Jürgen Weing pragmatisch: Es stünden eben nur sechs Räume im Schloss zur Verfügung. Und es sei der überschaubare Zeithorizont eines Lebens. Den Anspruch, die 1200-jährige Geschichte aufzuarbeiten habe es für diese Ausstellung ohnehin nie gegeben. Wer sich für die frühe Geschichte des Ortes interessiert, der ist womöglich bei den Kißleggführungen „Zeitgeschichte(n) - 1200 Jahre Kißlegg, ein Spaziergang durch die Jahrhunderte“ gut aufgehoben - sie werden ab April jeden ersten Freitagabend im Monat angeboten.

Zurück zu den Zeit-Räumen im Neuen Schloss. Vor etwa einem Jahr begannen die Überlegungen zur Ausstellung, seit Ende vergangenen Jahres haben sich Weing, Welte und Weiland fast wöchentlich getroffen und diskutiert. „Wir haben geschaut, was in dem jeweiligen Jahrzehnt welt- und landesgeschichtlich war, und ob es sich in Kißlegg niedergeschlagen hat“, erklärt Kurator Weing zur Herangehensweise. Jedes Jahrzehnt wurde unter ein bestimmtes Motto gestellt, und dann dazu passende Exponate gesucht und ausgewählt. „Zusammenwachsen“ ist etwa der 1990er-Raum überschrieben, was nicht nur auf die Deutsche Einheit anspielt, sondern auch aufs World Wide Web.

Ich bin eine Sammlerin und Jägerin. Anneliese Welte

Für das Finden von Exponaten dürfte Anneliese Welte einen nicht unerheblichen Teil beigetragen haben. „Ich bin eine Sammlerin und Jägerin“, sagt sie und lacht, „ich habe selber viele Dinge daheim, oder ich weiß, wer etwas hat.“ In der Tat schwärmten die Ausstellungsmacher in allerlei Richtungen aus, fragten bei Museen der Umgebung, bei den örtlichen Vereinen und bei so manchem Bekannten nach potenziellen Ausstellungsstücken an - und manches tauchte auch ganz ungefragt von alleine auf, nachdem die Ausstellungsidee im Ort die Runde machte. Wie viele Kißlegger letztlich etwas beisteuerten, kann an diesem Aufbautag keiner mehr genau benennen.

Die Trockenhaube im original 70er-Jahre Orange soll in „ZeitRäume – Sechs Jahrzehnte Leben in Kißlegg“ Erinnerungen wecken. Aufgetrieben hat sie Anneliese Welte bei der Mutter einer Bekannten. (Foto: Paulina Stumm )

Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt die Ausstellung übrigens so wenig wie die Auswahl eine Wertung der Wichtigkeit der Ereignisse sein soll. „Die Ausstellung soll die Leute anregen, miteinander zu sprechen: Was war damals, wer erinnert sich an welche Geschichte?“, sagt Weing.

Nicht alles findet einen Weg in die Ausstellung

Und apropos Auswahl: „Da gab es natürlich viel mehr als wir zeigen können“, sagt Weing. Und umgekehrt fand sich auch nicht für jede Idee ein Exponat. Eine Demonstration in Kißlegg anlässlich der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl etwa, findet sich nicht in der Ausstellung. Bilder oder andere Belege dieser ließen sich nicht auftreiben. Und auch die Schubkarre mit Baumaterial im letzten Ausstellungsraum wird es wohl nicht geben. Das Sinnbild für künftig anstehende Aufgaben fand keine Mehrheit.