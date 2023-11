Das Gemeindeleben kostet viel Geld - von den Gehältern der Verwaltungsmitarbeiter bis zum Benzin im Bauhofbussle. Die Gemeinde Kißlegg hat nun jüngst den Kassensturz für 2022, den sogenannten Jahresabschluss, vorgelegt. Wie hat die Gemeinde gewirtschaftet, wofür hat sie Geld ausgegeben und warum blieb bei den Investitionen sogar Geld übrig?

Personalkosten sind gewichtiger Ausgabeposten

7,8 Millionen Euro, so viel Geld hat Kißlegg im vergangenen Jahr für Personal ausgegeben. Das entspricht 31 Prozent aller Ausgaben und ist nach den Transferaufwendungen, dazu gehört beispielsweise die Gewerbesteuerumlage, der zweitgrößte Posten. Und die Kurve der Personalkosten steigt laut Kämmerer Roland Kant weiter. 2024, davon geht er aus, wird die Gemeinde weit mehr als neun Millionen Euro dafür aufbringen müssen.

„Da können wir eigentlich froh sein, andere haben ja gar kein Personal, für das sie Geld ausgeben könnten“, kommentierte Bürgermeister Dieter Krattenmacher jüngst die gestiegenen Personalkosten in der Kinderbetreuung. Denn während die Personalkosten in der Verwaltung und dem Bauhof sinken, steigen sie bei der Kinderbetreuung stetig an und liegen mittlerweile über denen der Verwaltung.

Kämmerer ist mit Jahresabschluss zufrieden

Insgesamt ist Kämmerer Kant zufrieden damit, wie die Gemeinde gewirtschaftet hat. „Der Jahresabschluss ist sehr, sehr gut ausgefallen“, sagt er. Es ist der Gemeinde demnach nicht nur gelungen, bei Null herauszukommen, also den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, sie hat ein sattes Plus zu verzeichnen. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf rund 3,87 Millionen Euro. Damit stockt die Gemeinde ihr finanzielles Polster auf.

Dass im Ergebnis gegenüber der Planung eine solche Riesensumme steht, hat drei Gründe. Kant nannte zum einen die Gewerbesteuer. An dieser nahm die Gemeinde 2022 insgesamt rund 6,7 Millionen Euro ein, ein Plus von 2,7 Millionen Euro. Aber auch eine halbe Million Euro mehr an Schlüsselzuweisungen und Mehreinnahmen bei Grundstücksverkäufen im Tannenstock schlagen zu Buche.

Grundsätzlich finanzierte sich die Gemeinde etwa zur Hälfte aus Steuereinnahmen. Der Anteil an der Einkommenssteuer betrug gute 5,3 Millionen Euro. Das zweite große Standbein sind mit 30 Prozent die Einnahmen über Zuweisungen und Umlagen.

1,4 Millionen Euro weniger verbaut als geplant

Investiert hat die Gemeinde 2022 allerdings deutlich weniger als geplant. Bei den Baumaßnahmen etwa standen rund vier Millionen Euro zur Verfügung, gebraucht wurden rund 2,6. Das liegt daran, dass einige große Aufgaben 2022 nicht angegangen wurden, etwa bei der Kläranlage Kißlegg, Gemeindeverbindungsstraßen oder am Friedhof. Anderes wurde begonnen, aber die Ausgaben verschoben sich zeitlich. Dazu gehören Projekte wie der Kauf einer Containerwohnanlage oder die Löwensanierung.

An liquiden Mitteln weist die Gemeinde zum Jahresende 2022 rund 10,6 Millionen Euro aus. Den Stand der Rücklagen bezifferte Kant samt Jahresergebnis 2022 auf rund zehn Millionen Euro, den Schuldenstand auf rund 4,4 Millionen Euro - samt Wasserversorgung und Ikowa.

Wie Kißlegg bei der Pro-Kopf-Verschuldung da steht

Das entspricht bei 9158 Einwohnern (Stand 30.06.2022) rund 480 Euro Gemeindeschulden pro Kißlegger. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden lag Ende 2022 in Baden-Württemberg bei 1408 Euro. Nach den Ergebnissen der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamts waren 93 der 1101 baden-württembergischen Gemeinden schuldenfrei.