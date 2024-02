30 Jahre im Neuen Schloss in Kißlegg

Im zweijährigen Turnus und nunmehr seit 30 Jahren zeigt der Fotoclub Kißlegg-Leutkirch Fotoausstellungen im Neuen Schloss in Kißlegg. Geöffnet ist die neue Ausstellung an den Sonntagen 25. Februar sowie 3. und 10. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Vernissage ist am 25. Februar um 11.15 Uhr, laut Vorschau ist der Eintritt frei. .

Die knapp 70 Exponate in unterschiedlichen Formaten und Trägermaterialien zeigen die persönlichen Sichtweisen der diesmal 13 Autoren ohne Bindung an ein festes Thema. Ab 14 Uhr sind, wie auch schon bei früheren Präsentationen, Multivisionsschauen von Mitgliedern des Fotoclubs zu sehen. An sämtlichen Ausstellungssonntagen läuft „Land und Leute Asiens“ von Richard Kleinhans, „5 Tage im Land an der Seidenstrasse (Usbekistan)“ von Thomas Wagner. Am 25. Februar und 10. März ist zusätzlich „Kanada“ von Christoph Dorsch zu sehen.

Der Fotoclub hat derzeit 18 Mitglieder und konnte 2022 seinen 30. Geburtstag feiern. Für die Besucher wird es wieder eine Umfrage nach dem persönlichen Lieblingsbild geben. Am Ende der Ausstellung werden sechs Gewinner ausgelost, die ihr gewähltes Lieblingsbild als Fotoposter erhalten.

Weitere Informationen im Internet unter www.fckl.de