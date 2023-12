Rund 20 Millionen Euro: Mit dieser Summe rechnet Kißlegg in den kommenden beiden Jahren für Investitionen. Das wurde bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für die beiden kommenden Jahre bekannt. Diese Projekte hat die Gemeinde auf der To-Do-Liste.

Schlosspark, Friedhof, Feuerwehr - das sind unter den großen Investitionen noch die noch eher „kleinen“ Posten im Doppelhaushalt 2024/25, wie ihn die Gemeindeverwaltung nun zur Diskussion gestellt hat. Mit am meisten Geld soll in die Sanierung des ehemaligen und denkmalgeschützten Gasthauses Löwen im Ortskern fließen, mit der es im ersten Halbjahr 2024 tatsächlich losgehen soll. 1,7 Millionen Euro hat die Gemeinde dafür im Jahr 2024 veranschlagt, im Folgejahr dann sogar nochmal etwas mehr.

Auf der To-Do-Liste steht einiges

Während sich dieses Projekt vornehmlich an Senioren richtet, finden sich auch für den Kißlegger Nachwuchs Posten auf der Investitionsliste, etwa ein Erweiterungsbau für den Kindergarten St. Hedwig und Investitionen in die Grundschule. Aber auch die Sanierung der Sporthalle in Kißlegg und des Hallendachs in Immenried hat die Gemeinde perspektivisch im Blick. Längerfristig dann übrigens auch die Sanierung des Strandbads.

Viel Geld investieren wird die Gemeinde auch in die Breitbandversorgung, die Kläranlagentechnik und die Südspange als südliche Ortsumfahrung. Für letztere sind in 2024 bereits 325.000 Euro eingeplant, 2025 dann schon eine Million Euro. Den teuersten Sammelposten machen 2024 die Investitionen in Grund aus. 1,89 Millionen Euro will die Gemeinde ausgeben.

Bei manchen Projekten sind es noch reine Planungskosten, anderes geht in die Umsetzung, wird die Gemeinde aber über Jahre hinweg beschäftigen. Ob sich indes alles tatsächlich umsetzen lässt, ist ob der Fülle an Vorhaben fraglich. Faktisch erreicht die Gemeinde mit veranschlagten 9,6 Millionen Euro Investitionsvolumen in 2024 und 10,5 Millionen Euro in 2025 nie dagewesene Dimensionen.

„Wenn sie Zweifel haben, dass das alles hinzubekommen ist in dem zeitlichen Rahmen: Die habe ich auch“, gestand auch Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat. Um alles zu schaffen, müsse es perfekt laufen, aber, so rechtfertigte er die tendenziell zu ambitionierten Ziele: „Ohne Plan kommt man überhaupt nicht voran.“

Gemeinde hat einiges auf der hohen Kante

Um all die Projekte angehen zu können, ist die Gemeinde auf Fördergelder und Zuschüsse aus Landes- und Bundesprogrammen angewiesen. Aber sie hat auch selbst einige Millionen auf der hohen Kante, die sie nun investieren kann. Kämmerer Roland Kant rechnet damit, mit einer Liquidität von mindestens 11,2 Millionen Euro ins kommenden Jahr starten zu können. Zudem sind in beiden Jahren 1,5 Millionen Euro an Kreditaufnahmen vorgesehen.

Allerdings sagt der Kämmerer mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung auch: „Es wird von den Investitionen her nicht viel einfacher.“ 2026 sind dafür zehn Millionen Euro und auch 2027 und 28 nochmals mehr als sieben Millionen Euro veranschlagt. Dabei kommen auf die Gemeinde neben der Fortsetzung begonnener Großprojekte auch Aufgaben im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen, die Dachsanierung des Haus Walser und Investitionen in den Fuhrpark zu. Alles in allem rechnet Kant damit, dass schon in den Jahren 2027/28 nurmehr die Mindestliquidität übrig ist. Stand heute müsste die Gemeinde neue Schulden machen, um die Aufgaben dann stemmen zu können. Ob es so kommt, wird auch damit zusammenhängen, ob überhaupt alles abgearbeitet wird - und wie die Projekte priorisiert werden.

So schätzt der Bürgermeister die finanzielle Lage ein

„Insgesamt geht es unserer Gemeinde ganz ordentlich, man könnte auch sagen: gut“, resümierte Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Er betonte, dass mittlerweile von den angestellten Beamten bis zur Reinigungskraft in Drittbetrieben 250 Menschen täglich für die Gemeinde Kißlegg arbeiteten. „Wir sind ein großer mittelständischer Betrieb geworden, und ich bin froh, dass alle Stellen besetzt sind.“

Bei der Pro-Kopf-Verschuldung steht die Gemeinde im Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden in Baden-Württemberg zum Beginn des neuen Haushaltsjahres sehr gut da. Während der Schnitt laut Kämmerei bei 989 Euro inklusive Eigenbetriebe liegt, liegt Kißlegg bei 225 Euro. Die anteiligen 2,25 Millionen Euro Schulden über den Zweckverband Ikowa sind dabei nicht berücksichtigt.