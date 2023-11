Kinderstiftungen fördern Kinderbeteiligung

Kinder haben Rechte ‐ dazu zählt auch das Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung. Junge Menschen sind daher als Experten ihrer eigenen Lebenswelt zu sehen: Ihre Meinungen und Erfahrungen sollten in den unterschiedlichsten Bereichen gehört und einbezogen werden ‐ sei es in der Kindertagesstätte, Schule, Freizeit oder Kommune.

In den letzten Jahren haben sich die Kinderstiftung Bodensee, die Kinderstiftung Ravensburg und die Stiftung Kinderchancen Allgäu intensiv damit auseinandergesetzt, wie Kinderbeteiligung gestaltet werden kann. Die überregionale Koordinierungsstelle „Kinderpartizipation Württemberg“ (gefördert durch GlücksSpirale) ermöglichte eine gemeinsame intensive Befassung mit dem Thema, zusammen mit zwölf weiteren Kinderstiftungen und Kinderförderfonds aus der Stifterfamilie der CaritasStiftung Lebenswerk Zukunft. Neben dem Austausch wurden auch (über-)regionale Aktionen initiiert, um Beteiligung für junge Menschen erlebbar zu machen.

So wurde beispielsweise mit Kindern und Jugendlichen die Plakat-Aktion „Du auch? Mit Kinderrechten Zukunft gestalten“ durchgeführt: Bei der Aktion, die in den letzten Jahren rund um den Tag der Kinderrechte (20. November) stattfand, setzten sich junge Menschen inhaltlich und kreativ mit den verschiedenen Kinderrechten auseinander. Die individuell gestalteten Plakate wurden dann an vielen öffentlichen Orten ausgestellt, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Zu den Kinderrechten zählen unter anderem das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheit oder eben auch das Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung junger Menschen.

Partizipation von Kindern ist ein zentrales Element in der Arbeit der Stiftungen. Auch innerhalb der eigenen Projekte wird daher stets Wert darauf gelegt, Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Denn das aktive Erleben von Partizipation ermöglicht ihnen, auch zukünftig die eigenen Interessen einzubringen und sich in der Gesellschaft demokratisch zu beteiligen. Dieser Grundgedanke wird auch in die Netzwerke der Kinderstiftungen getragen ‐ als Impuls für wachsende Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt.

Weitere Informationen finden Sie auf den Homepages www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de, www.kinderstiftung-bodensee.de und www.kinderstiftung-ravensburg.de.