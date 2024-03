Kindermalwettbewerb der Narrenzunft Kißlegg ausgewertet

Auch 2023 hat die Narrenzunft Kißlegg an den Schulen und Kindergärten der Gemeinde einen Kindermalwettbewerb organisiert. Zum Thema ,,Tanz um den Narrenbaum“ sind insgesamt 239 Bilder bei der Zunft eingegangen.

Die Volksbank Oberschwaben Allgäu - Hauptstelle Kißlegg - hat sich im Herbst 2023 freundlicherweise bereit erklärt, die Bilder in ihrer Schalterhalle auszustellen.

Es war beeindruckend, mit wie viel Fantasie die Kinder das Thema umgesetzt und zu Papier gebracht haben. Die Kißlegger Narrenfiguren konnten in den unterschiedlichsten Perspektiven beim Tanz um den Narrenbaum auf dem Rathausplatz entdeckt werden. Eine sehenswerte und farbenfrohe Ausstellung: Vielen Besuchern fiel es sicher nicht leicht, aus dieser Vielfalt ihre drei „Siegerbilder“ auszuwählen. Herzlichen Dank an die Filialleiterin Sabine Kant und das gesamte Team der Volksbank Kißlegg für die großartige Unterstützung! Im Anschluß wurde die Stimmzettel ausgewertet und im Zuge der Häsvorstellung vor der Hauptfasnet 2024 die Preise und Urkunden im Gesamtwert von über 200 € an folgende Kinder überreicht:

Altersgruppe Kindergarten:

1. Preis: (Eintrittsgutschein RV Spieleland) Emilia Bodenmüller, Kinderhaus Regenbogen

2. Preis:(Buchgutschein 15 €) Mira Kempter, Kinderhaus Regenbogen

3. Preis: (Eisgutschein 10 €) Ida Havasi, Kiga St. Hedwig

Altersgruppe 1. und 2. Klasse:

1. Preis: (Eintrittsgutschein RV Spieleland) Jakob Straub, Grundschule Kißlegg

2. Preis: (Buchgutschein 15 €) Emilio Maas, Grundschule Kißlegg

3. Preis: (Eisgutschein 10 €) Toni Johann Arnold, Grundschule Kißlegg

Altersgruppe 3. und 4. Klasse:

1. Preis: (Eintrittsgutschein SKYLINEPARK) Mia Sontheim, Grundschule Kißlegg

2. Preis: (Buchgutschein 15 €) Sophia Aoki, Grundschule Kißlegg

3. Preis: (Eisgutschein 10 €) Mona Braun, Grundschule Kißlegg

Altersgruppe 5. und 6. Klasse:

1. Preis: (Eintrittsgutschein SKYLINEPARK) Amelie Saile, Welfen-Gymnasium RV

2. Preis: (Buchgutschein 15 €) Vanessa Schupp, Realschule Kißlegg

Sonderpreis Zunftrat: (Buchgutschein 25 €) Jasmina Herzog, Albert-Schweitzer Schule Kißlegg

Wir bedanken uns bei allen Kindern, die mitgemacht haben und wirklich allesamt tolle Bilder abgegeben haben!

Unser Dank gilt auch den ErzieherInnen, LehrerInnen und Eltern, die die Kinder dazu motiviert haben! Wir freuen uns schon auf den nächsten Malwettbewerb in der Fasnet 2025.

Euer Zunftrat