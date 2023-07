Kinderbrücke startet neues Projekt FIT FOR LIFE

23 Kinder machen mit beim Projekt der Kinderbrücke FIT FOR LIFE. Das Projekt besteht aus drei Bausteinen: gesunde Ernährung, Schwimmen lernen, Sport. In kleinen Gruppen sollen die Kinder bereits im Grundschulalter an Vereine und soziale Gemeinschaften heran geführt werden, die Lust und Freude an Bewegung geweckt und die Möglichkeit Schwimmen zu lernen geschaffen werden.

Bei FIT FOR LIFE bekommen vor allem die Kinder eine Chance, dabei zu sein, deren Eltern sich solche Angebote sonst nicht leisten können. Alle Kurse werden von der Kinderbrücke finanziert. Der Bedarf und die Nachfrage war sehr groß. „Es war uns schon ein Anliegen, Kindern so ein Angebot machen zu können“, sagt die 1. Vorsitzende des Vereins Sophie von Waldburg–Zeil. Dies ist nur möglich Dank eines Kooperationspartners wie den Waldburg–Zeil Fachkliniken Wangen. Sie stellen ihre Räumlichkeiten und geschultes Fachpersonal zur Verfügung. Die Kinder sind begeistert. Die Mutter von Leon freut sich sehr, dass der Junge nun in den Sommerferien schwimmen kann. „Wir sind so froh, dass wir endlich einen Platz in einem Schwimmkurs bekommen haben. Das könnten wir uns sonst gar nicht leisten.“ Zwei Schwestern aus Leutkirch freuen sich über die Abwechslung im Sportkurs: „Voll cool, heute sind wir Inliner gefahren und klettern durften wir auch schon.“

„Für uns ist es eine große Freude, bei diesem Projekt einen Beitrag leisten zu dürfen. Wie wichtig Bewegung sowie Ernährung in jeglicher Form für die Entwicklung von Kindern ist, sehen wir in unserer Rehabilitationsklinik täglich“, so. Buket Koyutürk, kaufmännische Leitung der Kinderkliniken.

Die Kinderbrücke erhielt für dieses Projekt zahlreiche Spenden. Durch die großzügigen Spenden kann das Projekt über einen längeren Zeitraum laufen und erweitert werden. Künftig sollen auch Kinder unterstützt, die gerne ein Musikinstrument erlernen möchten und die Eltern dies nicht finanzieren können. Ebenso soll es Kindern aus finanziell schwachen Familien ermöglicht werden, ihren Geburtstag mit Freunden zu feiern.

Durch die gute Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten, der Jugendhilfe, Luzia Martello und anderen erfahren wir von den Kindern, die Unterstützung der Kinderbrücke benötigen.

Der Rotary Club Isny–Allgäu mit Präsident Frank Meschke unterstützt dieses Projekt und die Arbeit der Kinderbrücke sowohl finanziell als auch praktisch.