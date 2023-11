Kinderbrücke Isny würdigt das große Engagement

Die Kinderbrücke verlieh beim großen Benefizkonzert der Stadtkapelle Wangen zu Gunsten der Kinderbrücke Isny, Leutkirch, Wangen dem Isnyer Gründer der Kinderbrücke, Peter Endres, den Ehrenvorsitz. „Damit würdigen wir das große Engagement, das er zur Unterstützung in Not geratener Kinder einbringt.“, so die erste Vorsitzende der Kinderbrücke, Gräfin Sophie von Waldburg-Zeil am Konzertabend. In seiner Zeit als Präsident des Rotary Clubs Isny Allgäu gründete Peter Endres vor 10 Jahren die Kinderbrücke Isny und initiierte damit das Schaffen und Wirken der Kinderbrücke. Er ist dieser bis heute eng verbunden und ein jederzeit hilfsbereiter Förderer anstehender Projekte und Anliegen. Peter Endres freute sich über die Ehrung, gab den Dank aber an die vielen anwesenden rotarischen Freunde des RC Isny weiter. Er betrachte es als Ehrung für den gesamten Club, der damals die Kinderbrücke mit seiner Unterstützung auf den Weg brachte und bis heute wohlwollend begleitet. So war der Rotary Club Isny auch der Hauptsponsor des großartigen Benefizkonzertes. Die Stadtkapelle Wangen spielte für den guten Zweck und bot den Zuhörern im großen Saal der Waldorfschule ein Konzert der Spitzenklasse.

