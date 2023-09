Kinderarmut in Bodensee–Oberschwaben

Laut aktuellen Daten lebt jedes fünfte Kind in Baden–Württemberg in relativer Armut: so enthüllt der Mikrozensus 2021, der Anfang 2023 veröffentlicht wurden, eine besorgniserregende Kinderarmutsquote von 21,1 Prozent unter 18 Jahren. Angesichts der aktuellen Preissteigerungen und des russischen Angriffskriegs werden diese Zahlen weiter steigen. Auch im Bodenseekreis und Landkreis Ravensburg sind Familien betroffen.

Für Kinder bedeutet diese Armut weniger Chancen auf Bildung, eine gesunde Entwicklung, soziale Eingebundenheit und Teilhabe. Diese Kinderarmut stellt in unserer Gesellschaft eine große Herausforderung dar, der sich gemeinsam gestellt werden muss.

Die Kinderstiftung Bodensee, die Kinderstiftung Ravensburg und die Stiftung Kinderchancen Allgäu engagieren sich für Kinder aus armutsgefährdeten Familien in der Region. Durch ihre vielfältigen Projekte und Aktionen erhalten Kinder die Möglichkeit zur unbürokratischen Hilfe und zur Förderung von Talenten und Fähigkeiten, um sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Beispielhaft zu nennen sind kostenlose Schwimm– und Fahrradkurse, finanzielle Unterstützung für Hobbys, Vorlesen in Kindergärten und Grundschulen oder das Patenschaftsprojekt „LUChS“.

„Uns ist die Bedeutung unserer Arbeit bewusst und wir setzen uns jederzeit für Kinder in unserer Region ein. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen und Netzwerkpartnern bündeln wir regionale Ressourcen, um Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen“, betont Petra Honikel, Geschäftsführerin der drei Stiftungen.

Die Umsetzung dieser Ziele und Projekte ist nur dank der großzügigen Unterstützung von vielen Ehrenamtlichen, Spenderinnen und Spendern sowie einem starken Netzwerk möglich. Jeder kann einen Beitrag leisten, sei es finanziell oder durch ehrenamtliches Engagement. Die Stiftungen freuen sich daher über alle, die aktiv dazu beitragen möchten, Kindern eine Perspektive zu schenken.

Kinderarmut ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der alle zusammenarbeiten müssen, um bedürftigen Familien und Kindern die notwendige Unterstützung und Ressourcen zu bieten. Die drei Kinderstiftungen tragen einen starken Teil dazu bei.

Weitere Informationen über die Stiftungen und Möglichkeiten, sich zu engagieren finden Sie auf den Homepages: stiftung–kinderchancen–allgaeu.de, kinderstiftung–bodensee.de und kinderstiftung–ravensburg.de.