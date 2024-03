Kinder- und Jugendchor Argenbühl wählt neuen Vorstand

Am 21.02.24 wurde Kim-Anna Jakob zur neuen 1. Vorständin des Fördervereins Kinder- und Jugendchor Argenbühl e.V. einstimmig gewählt. Sie löst Frau Christiane Kempf ab, die dieses Amt seit 2008 ausübte und aus persönlichen Gründen das Amt niederlegte. Somit hat der gesamte Vorstand wieder eine engagierte Mutter in Ihrem Team, die in Zukunft die Aktivitäten des Vereins mit gestaltet. Sebastian Dalferth wurde als Kassier bestätigt und Nina Pfeifer übernimmt das Amt der Schriftführerin. Leta Komoni und Isabell Stumpf sind wieder in den Beirat gewählt worden.

Die beiden Chorgruppen werden von Chorleiterin Frau Stefanie Bauer unterrichtet. Die „Notenhüpfer“ im Alter von 4,5-6 Jahren werden durch Singen, Hören und Mitmachen mit viel Spaß und Spiel an die Musik herangeführt. Bei den „Ohrwürmer“ singen Kinder von der 2. bis zur 7. Klasse zweistimmige Lieder und die ganz Mutigen singen sogar als Solisten.

Im Jahr 2025 feiert der Chor sein 30-jähriges Bestehen, das jetzt fleißig vorbereitet wird.

Weitere Infos und Aktuelles über den Verein findet man unter www.kijuchor-argenbühl.de