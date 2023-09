Kinder messen sich in Leichtathletik

Am Sonntag war die TSG Leutkirch Ausrichter des diesjährigen Bezirksfinales der Kinderleichtathletik. In den Altersklassen U8, U10 und U12 konnten sich die zwei besten Mannschaften jeder Altersklasse aus den Kreisen Friedrichshafen, Sigmaringen, Biberach und Ravensburg für das Bezirksfinale qualifizieren. Insgesamt waren bei schönstem Wettkampfwetter etwa 250 Kinder am Start und es war mächtig was los im Neuen Stadion.

Die U8er haben in der Einbeinhüpfstaffel, 30m-Sprint aus verschiedenen Lagen und Ballwurf um Punkte gekämpft. Bei der U10 ging es bei den Wechselsprüngen, Ballwurf und der Hindernissprintstaffel zur Sache. Die U12 Mannschaften absolvierten 50m Hürdensprint, Ballwurf und Hochsprung. Für alle Mannschaften stand als Finale die gemeinsame Biathlonstaffel auf dem Programm, bei der die Kinder eine Runde laufen müssen, Hüttchen abschießen und dann wieder eine Runde absolvieren. Hier ist die größte Stimmung und Anspannung zu spüren und vor allem von den Kindern viel Ausdauer gefordert.

Die Leutkircher Mannschaften haben sich super geschlagen und konnten mit der U8 und der U12 jeweils einen großartigen dritten Platz erreichen. Die U10er verfehlten knapp einen Podestplatz. Bei der U12 gab es zum ersten Mal ein Verfolgungsrennen in der Biathlonstaffel. Obwohl die Leutkircher mit einem knappen Vorsprung ins Rennen gingen, mussten sie sich dem laufstarken TV Mengen und TSV Riedlingen geschlagen geben.

Für die Leutkircher waren folgende Kinder am Start: In der U8 Samuel Hehn, Josefine Klein, Jakob Wagegg, Matteo Klotz, Finn Leinmüller, Luise Möhring und Pia Reisacher. Bei der U10 Thomas Maiboroda, Julia Frenzel, Simon Knittel, Rosalie Miller, Michaela Rösch, Liam Schell und Felix Vogt. Die U12-Mannschaft setzte sich aus Emma Weber, Moritz Vogt, Johann Möhring, Niklas Kroner, Eva Redle, Magdalena Rotzler, Severin Vogt, Nele Lämmle, Mio Hacker und Paul Miller zusammen.