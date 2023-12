Kinder des Kiga St. Georg spenden Geld nach Indonesien

„Ein bisschen so wie Martin, will ich manchmal sein…“ Auch die Kinder des Kindergarten St. Georg aus Kleinhaslach wollten ein bisschen so wie Martin sein und veranstalteten einen Martinsflohmarkt im Kindergarten.

Für den Flohmarkt durften die Kinder Spielzeuge und Bücher von Zuhause mitbringen, welche sie selbst nicht mehr brauchten.

Zudem waren die Kinder sehr ideenreich, engagiert und fleißig, um für den Verkauf ebenso noch Selbstgebasteltes und Gebackenes herzustellen.

So konnten die Kinder beim Martinsflohmarkt dann viele verschiedene Dinge zum Verkauf anbieten. Zusätzlich haben sie einen Informationsstand vorbereitet und betreut, an dem die Einkäufer sich über das Spendenprojekt informieren konnten.

Das erwirtschaftete Geld bekommt nun Schwester Ingeborg, die auf Tello eine Krankenstation, einen Kindergarten und eine Nähschule leitet. Mit diesem Geld kann sie vor Ort den armen Menschen helfen und viel Gutes tun.

Ihre Freundin Angela Hartmann wurde vom Kindergarten eingeladen, um das Geld von den Kindern entgegen zu nehmen. „Wir Kinder vom Kleinhaslacher St. Georgkindergarten schenken den armen Menschen das Geld“, so ein Junge des Kindergartens.

So spendeten die Kinder überglücklich 445 Euro von ihrem selbst erwirtschafteten Geld an Schwester Ingeborg in Indonesien.

Die pädagogischen Fachkräfte sind mächtig stolz auf ihre Kinder, wie engagiert sie bei diesem Projekt dabei waren und welch positive Auswirkungen dies auf die soziale Haltung vieler Kinder hatte.