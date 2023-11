Kasper mit weitem Herz für Menschen mit Handicap

Der Herbst zeigt sich schon von seiner herbsten Seite: grau in grau, fröstelnd nasskalt, ein unangenehmer Wind und rutschiges Laub auf den Wegen; selbst der Sperling duckt sich unters Dach, die Singvögel in Novembertristesse. Ein Tag, an dem man am liebsten zuhause bleibt.

Doch das Fraternitätsprogramm platzierte mit „Max, der Puppenspieler“ einen Glanzpunkt in die kalte Jahreszeit und mit gut zwei Dutzend erwartungsvollen Gästen war der große Gemeinschaftsraum auch schon proppevoll.

Der Wangener Künstler scheute dabei keine Mühen und hatte seine komplette Bühne aufgebaut. Ehrfurchtsvoll verbeugte sich auch schon der Herr Wachtmeister vor dem Publikum, der vor der kniffligen Aufgabe stand, einen Edelstein der wertvollsten Sorte zu verstecken. Natürlich hatte der Zauberer davon Wind bekommen und wollte sich damit seine Taschen füllen.

Doch Kasperl durchschaut den üblen Burschen und sorgt im tiefsten Keller für dessen todsicheren Verbleib. Ende gut, alles gut. Aufgabe erledigt, der kostbare Schatz ist gerettet!

Wie Sven von Falkowski die Puppentheaterkunst beherrscht, das sucht seinesgleichen! Ob Großmutter, Hund oder Kasperl: Ihre Stimmen sind authentisch und in verblüffender Ausdrucksstärke. Die Führung der Puppen spiegelt höchste Präzision und unterstreichen liebevoll die inhaltliche Aussage. Einfach herrlich mitzuerleben, wie Kasperl zum Beispiel fesch dasitzt, die Beine überkreuzt, den Kopf hin und her bewegt, sinnierend verharrt und ihm plötzlich eine tolle Idee kommt! Stets wird das theaterbegeisterte Gegenüber mit ins Geschehen einbezogen, was auch für die Örtlichkeiten gilt.

Als Künstler zum Anfassen gesellte sich der Bühnenstar unter die Leute und ermöglichte Schnappschüsse fürs Fotoalbum. „Sven, du kommst aber bitte bald wieder mal mit deinen Puppen zu uns!“ Die Verabschiedung konnte unter dröhnendem Applaus nicht herzlicher sein.

Die freudige Stimmung war gute Basis für herbstliche Gedichte und Glückwünsche für ein Geburtstagskind zum ersten „Runden“ im Ruhestand. Zur Wappnung gegen die Fröstelei beim Heimgang gab es zuvor noch heiße Würstchen.

Durch den Außenaufzug kamen alle auch wieder gut von der Hochparterre aufs Straßenniveau: Rollifahrer, Leute mit Rollator sowie Gehbehinderte. Einmal mehr erwiesen sich die Räumlichkeiten mit seiner angliederten Küche als gute Begegnungsebene für Menschen mit Handicap.