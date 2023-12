Skiclub Karsee-Amtzell schreibt Erfolgsgeschichte

Die Idee einer Vereinsgründung entstand Anfang Februar 2017, als der Skibetrieb in Karsee in vollem Gange war.

Wir wurden von vielen belächelt und hielten unser Vorhaben anfangs selbst für gewagt, erzählt Julian Moosmann, Vorsitzender des im Herbst 2017 tatsächlich im Vereinsregister eingetragenen Skiclubs Karsee-Amtzell.

Heute lächelt Moosmann. Denn aus den sieben Gründungsmitgliedern sind inzwischen 180 Mitglieder geworden - und der Skiclub ist seit diesem Jahr offizielle DSV-Skischule.

Idee spricht sich schnell rum

Am Anfang stand so etwas wie eine Stammtischidee. In Karsee gab es 2017 zwar einen Skilift mit fünf (privaten) Gesellschaftern, aber keinen Club. „Wir gründen einen“, beschlossen Julian Moosmann, David Locherer, Adrian Diem, Marco Häufle, Patrick Heine, Daniell Peter und Raphael Bentele. So richtig ernst gemeint war das damals (noch) nicht.

Die Idee sprach sich allerdings immer mehr in den beiden Orten herum - und schließlich kümmerten sich die sieben jungen Männer doch um die Formalien und eine Vereinsgründung. „Unsere Vision war es von Anfang an, Kinder und Jugendliche aus der Region in der Region für den Skisport zu begeistern, sie weg von der Straße und dem Smartphone und auf die Piste zu bringen“, erzählt Julian Moosmann. Schon 2018 gab es mit Moosmann, Locherer, Bentele und Heine vier Skilehrer-Anwärter und einen ersten Skikurs in Karsee.

Ehrenamtsmüdigkeit ist ein Fremdwort

Ehrenamtsmüdigkeit ist ein Fremdwort im dynamischen Verein, dessen Durchschnittsalter bei 32 Jahren liegt. Weitere Clubmitglieder begannen Ausbildungen, die ersten Anwärter bildeten sich - im Falle von Julian Moosmann sogar bis zum DSV-Instructor und derzeit gerade zum A-Trainer im Vereinsbereich - weiter. „Wir haben mit jetzt neun ausgebildeten Ski- und Snowboardlehrern und sieben Anwärtern ein gut funktionierendes und äußerst motiviertes Lehrteam“ berichtet Moosmann stolz.

Wurde der Verein Anfang 2019 vom Deutschen Skiverband mit dem Vereinspreis als „Newcomer des Jahres 2018“ ausgezeichnet, gab es in diesem Jahr noch höhere Weihen. „Wir erhielten im Dezember die Auszeichnung als offizielle DSV-Skischule“, so Moosmann. Dies sei umso wertvoller, da man auch zwei Corona-Winter überbrücken musste, sagt der 34-Jährige. Wichtig ist ihm angesichts der inzwischen hohen Mitgliederzahl von 180: „Wir haben niemanden abgeworben, arbeiten beispielsweise mit dem Skiclub Kressbronn gut zusammen und machen einiges gemeinsam.“ Überhaupt verstehe man sich innerhalb der Skiclubs in der Region nicht als Konkurrenz und sehr gut.

Weitere Skikurse sind geplant

„Unser Anspruch ist es, jeden mitzunehmen - und eine Qualität hinter der Ausbildung“, erklärt Moosmann. Jetzt, als DSV Skischule, wolle man auch im immer schneeärmer werdenden Allgäu etwas anbieten - möglichst auch in Karsee. Seit einigen Monaten gibt es unter dem Titel „Fit für die Piste“ auch eine Skigymnastikgruppe. Und ja: Weitere Skikurse sind - wenn es die Schneelage irgendwie zulässt - für verschiedene Alters- und Niveau-Gruppen Anfang Januar, sonst im Februar, in Missen geplant.

Julian Moosmann hat übrigens selbst als Dreijähriger in Karsee das Skifahren erlernt: „Meinem Opa gehörte der Hof oberhalb des Skilifts.“ Vielleicht auch deshalb fiel die Idee der Skiclubgründung bei ihm auf besonders fruchtbaren Boden. Genährt auch dadurch, dass die Skilift-Betreiber zu seinem Freundes- und Bekanntenkreis gehören.

Mehr Informationen zum Verein und den Kursen gibt es unter skiclub-karsee-amtzell.de.