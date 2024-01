Die kleinste Wangener Ortschaft hat am Dienstagabend den Reigen der Neujahrsempfänge außerhalb der Kernstadt eröffnet. Rund 70 Menschen aus Institutionen des Dorfes, aber auch aus Wangen, feierten mit Ortsvorsteherin Kornelia Keller und Thomas Matthaei, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, beim gemeinsamen Neujahrsempfang von politischer und kirchlicher Gemeinde im Foyer der alten Schule den Rück- und Ausblick, vor allem aber die Begegnung.

In einer Welt voll unglaublicher Herausforderungen greife Polarisierung und ein abwertender Umgang immer mehr um sich, sagte Kornelia Keller zu Beginn des Empfangs in der Karseer Treppenhausgalerie: „Lassen Sie uns davon unbeeindruckt bleiben und uns mit positiven Werten begegnen.“

Feuerwehrhaus und Breitbandausbau

Positives hatte die Ortsvorsteherin durchaus mitgebracht und wer wollte, konnte davon auch an den Stellwänden lesen: dem nun bald beginnenden Bau des Feuerwehrhauses Leupolz-Karsee, dem bereits begonnenen Breitbandausbau von Norden und Süden in Richtung Dorf - und die Schatzküche. Für den Dorftreffpunkt, für den die einstige Schulküche und ein angrenzendes Klassenzimmer umgebaut werden, wurden die ELR-Gelder im Oktober bewilligt. Es kann also nun tatsächlich losgehen.

„Wir haben aber auch einen fleißigen Landschaftsarchitekten, der ohne Genehmigung baut“, scherzte Keller. Vor rund vier Wochen wurde aufgrund der Biber-Aktivitäten der Seerundweg zwischen der Liegewiese und dem Haus am See gesperrt, da er unterhöhlt wurde. „Wir sind mit dem Biberbeauftragten, dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium in Verbindung“, erklärte Keller. Kurzfristig sei geplant, ein Gitter einzulegen.

Lang: „Corona-Jahre haben nicht gutgetan“

Für die Kirche blickte Thomas Matthaei zurück - dankbar, wie er sagte, und mit einem vertrauensvollen Ausblick. Die 1937 errichtete und nun sanierte Christkönigsbergsäule konnte im vergangenen Jahr feierlich wieder eingeweiht werden. Matthaei warb auch für den ökumenischen „Garten der Kirche“ bei der Landesgartenschau, für den noch Mitstreiter fehlen.

„Wir Menschen brauchen alle die Begegnung“, sagte Oberbürgermeister Michael Lang. Die Konflikte in der Welt seien auch eine Folge der Nichtbegegnung: „Und auch die beiden Corona-Jahre haben der Gesellschaft nicht gutgetan.“ Er glaube, der Mensch als soziales Wesen brauche die Wahrnehmung und gegenseitige Wertschätzung.

Ein Loblied auf das Dorf

Lang erinnerte auch daran, dass die Schule Karsee, formal gesehen, nie (mit einem Gemeinderatsbeschluss) geschlossen wurde. Zu einer Wiederbelebung sagte er auch: „Die Zeichen stehen nicht dafür. Wir sind aber froh, dass wir eine stabile Grundschule und einen Kindergarten (Anm. der Red: beides in Leupolz) haben.“ Im Jahr 2024 werde - nach dem symbolischen Spatenstich Ende 2023 - nun auch die „Baustelle Feuerwehrhaus“ eröffnet.

Bevor es zu Gesprächen am Büfett kam, beendete Kornelia Keller den knapp einstündigen Empfang mit einem Gedicht, das auch als kleines Loblied auf „ihr“ Dorf, dem sie nun seit 15 Jahren vorsteht, verstanden werden kann. Unter anderem hieß es darin: „In Karsee lebet Leit, dia kaum A’sprüch stellet. Dia z’friede sind und it bloß wellet. Und wisset, bei uns isch s‘ Lebe no schee. Dehoim isch dehoim in Karsee am See.“ Für die musikalische Umrahmung sorgte eine kleine Bläserabordnung der Musikkapelle Karsee.

Karsee in Zahlen und Daten

Die kleinste Wangener Ortschaft ist erneut gewachsen. Mit einem Plus von 16 Menschen und ingesamt nun 755 Bürgern geht Karsee ins neue Jahr. Davon sind 356 männlich. Derzeit leben auch 32 Geflüchtete aus der Ukraine in Karsee. Zudem zählt die Ortschaft noch 19 aktive Milchbauern.

Das Standesamt verzeichnete 2023 mit neun Geburten (fünf Buben, vier Mädchen) gegenüber 2022 zwei Kinder mehr. Drei Ehen (2022: sechs) wurden geschlossen, vier Karseer sind gestorben (2022: fünf). 2023 feierte ein Ehepaar Goldene Hochzeit, 19 Frauen und Männer einen „runden“ Geburtstag zwischen 70 und 85 Jahren. Vier Karseer sind 90 Jahre und älter, die Älteste feierte 2023 ihren 94 Geburtstag.