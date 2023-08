Beim Allgäus Finest herrscht gute Stimmung trotz schlechten Wetters

Und wieder einmal begleitete Regen das Allgäus Finest Festival (AFF). Wer aber glaubt, dies hätte Einfluss auf die Stimmung der Festivalbesucher gehabt, irrt gewaltig: Selbst eine zeitweise Räumung am Samstagnachmittag tat der guten Atmosphäre keinen Abbruch. Gute Noten erhielt das vom gleichnamigen Verein organisierte Allgäus Finest von jungen und von junggebliebenen Besuchern. Für das AFF 2024 startet in dieser Woche bereits wieder der Vorverkauf.

Gewitter: Veranstalter räumen das Gelände

Gerade hatte der Samstagnachmittag begonnen. Am Himmel machten sich gegen 14 Uhr dunkle Wolken breit. Schon am Freitagabend hatte es immer wieder einmal geregnet. Dieses Mal aber waren Gewitter angesagt. Die Warnung nahmen die Veranstalter ernst und räumten das Gelände. Ruhig und geordnet gingen die Besucher zu ihren Autos. Und während es draußen donnerte und schüttete, hörte man aus den ersten Fahrzeugen bald schon wieder Musik.

Auch im Regen ging die Show auf der Bühne weiter. Der Stimmung tat das Wetter keinen Abbruch. (Foto: swe )

Gegen halb vier ließen die Schauer nach, wagten sich die Menschen wieder aus ihren Pkw und feierten einfach auf dem Parkplatz weiter. „Achtung, Achtung, alle Sperrungen werden aufgehoben“, hörte man kurz darauf als Durchsage. Die Party konnte weitergehen, auch wenn es noch eine Weile weiterregnete. Im Zelt wurden einfach die Regenjacken über die Absperrung gehängt, tanzte man sich trocken. Oder man hörte im Kleinkunstbühnle den Vortragenden zu, bewunderte die Graffitis, schwang sich in die Festivalschaukel, holte sich noch etwas zu essen, gestaltete ein T–Shirt, oder oder oder.

Viele campen auf dem Gelände in Karsee

Gewitter jedenfalls musste man nicht mehr fürchten. Eine entsprechende Prognose wagte Christoph Bührer, einer von sechs diensthabenden Feuerwehrleuten und Fachberater für Meteorologie im Landkreis Ravensburg, schon zu dieser Zeit — und sollte Recht behalten. 3000 Menschen am Freitag, 3000 Menschen am Samstag hatten ihren Spaß. Ein Großteil der Festivalbesucher fand sich unter den Campern — und damit auch unter den „Zweitagesgästen“.

Wer es besonders nass haben wollte, der konnte im Pool des Backstage-Bereichs ein erfrischendes Bad nehmen. (Foto: swe )

Doch was macht das Allgäus Finest aus? Was schätzen die Besucher gerade an diesem Festival? „Es ist einfach megageil“, sagt Sofie Bayer. Die Lindenbergerin ist zwei bis drei Mal im Jahr auf Festivals, beim AFF war sie erstmals: „Bei uns in der Gruppe war die Stimmung jederzeit top. Wir haben einfach im Auto die Musik aufgedreht, bevor es auf den Bühnen weiterging.“ Das AFF fühle sich „sehr nach Heimat an“: „Hinter den Theken wird Dialekt gesprochen, alles ist kleiner und familiärer als anderswo.“ Man sehe in allen Bereichen, wieviel Mühe drinstecke: „Ich komme auf jeden Fall wieder.“

Ein Festival „aus dem Allgäu“

Timo Schwarz aus Beuren bei Isny ist Stammgast beim Allgäus Finest: „Ich bin jedes Jahr hier.“ Er findet das Festival „megamäßig aufgebaut“: „Und cool, dass alle Locals (Anm. d. Red.: lokale Künstler und andere Beteiligte) hier mitmachen.“ Das hier, sagt Schwarz, sei einfach „aus dem Allgäu“.

Die Begeisterung ist nicht nur bei der jungen Generation groß. Für Festivalnachbar Jörg Bauer ist das Allgäus Finest nach eigener Aussage keine Belastung: „Weil ich es ausgesprochen beachtenswert und toll finde, wie viele junge Leute dieses Fest hier organisieren. Alles läuft mehr als geordnet ab. Das Publikum ist toll und es gibt keine Ausschreitungen oder Pöbeleien.“ Für die Sicherheit sorge auch eine in großer Zahl anwesende Security. Er genieße das Ambiente und sei auch selbst, wann immer möglich, beim AFF: „Ich glaube, dass das auch für unsere Region eine gute Sache ist.“

Lediglich Wespenstiche machen Arbeit

Ehefrau Verena findet es bedauerlich, dass das Festival auch in diesem Jahr nicht von Regenfällen verschont geblieben ist: „Dennoch, wir unterstützen das Allgäus Finest. Wo haben denn junge Menschen heute noch die Möglichkeit, zu festen und zu machen?“

Auch aus Sicht der Johanniter lief das Festival laut Andreas Buck, Bereitschaftsführer des Ortsverbands Kißlegg, entspannt. „Wir hatten hauptsächlich Wespenstiche und brauchten ein paar Pflaster. Es war ein angenehmes Fest ohne große Vorkommnisse“, sagte Buck am Sonntag.

Großteil des Programms kann stattfinden

Nicht zuletzt deshalb gehört auch Bauunternehmer Gerald Fischbach zu den Unterstützern des AFF: „Ich finde es klasse, was die hier auf der grünen Wiese aus dem Nichts heraus aufbauen und eine Riesenveranstaltung auf die Beine stellen. Da steckt viel Liebe drin — und das sieht man sonst heute immer weniger.“

Aus Sicht der Veranstalter verlief das Festival „sehr, sehr gut“. „Wir haben viel positives Feedback erhalten. Die Bands und Auftritte waren cool und wir konnten einen Großteil unseres Programms durchführen. Auch das Kleinkunstbühnle kam super an“, freute sich Jakob Vochezer vom zwölfköpfigen Orga–Team am Sonntag. Aus seiner Sicht war sogar das „Wetter besser als vorhergesagt“.

Vorverkauf für 2024 startet schnell

Vochezer kündigte auch bereits das nächstjährige Festival an, das am 23. und 24. August über die Bühne gehen wird. Der Vorverkauf läuft bereits im Laufe dieser Woche an. Mehr Infos gibt es dann über die Homepage allgaeusfinest.de oder über Instagramm unter allgaeus_finest.