Kapellen feiern 125–jähriges Jubiläum der MK Gebrazhofen

Die Musikkapelle Gebrazhofen feierte vom 29. bis 30. Juli ihr 125–jähriges Bestehen beim Gartenfest.

Der Festauftakt begann am Samstagabend um 19 Uhr in der Festhalle. Wegen Schlechtwetter musste in die Festhalle Gebrazhofen umgezogen werden. Dadurch war der geplante Sternmarsch auf dem Dorfplatz leider nicht umsetzbar. Die fünf Kapellen aus Engerazhofen, Merazhofen, Muthmannshofen, Reichenhofen und Friesenhofen spielten daher nacheinander in der Festhalle.

Zum traditionellen Gesamtchor lud Vorstand Philipp Schupp Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle ein, den Leutkircher Festmarsch zu dirigieren.

Da die Musikkapelle Gebrazhofen auf Dirigentensuche ist, hat der befreundete Dirigent der MK Engerazhofen Johannes Sgier das Dirigat des „Ruetz–Marsch“ und der Polka „Auf der Vogelwiese“ übernommen.

Das persönliche Highlight von Vorstand Schupp war der Musikantengruß von den 150 Musikanten.

Im Anschluss sorgte die Gebrazhofer Live–Band VROMS mit Rock & Pop für beste Unterhaltung und einer vollen Tanzfläche.

Am Sonntag wurde nach dem Gottesdienst eine Fahrradweihe angeboten. Den Frühschoppen gestaltete der Musikverein Immenried bei gut gefüllter Festhalle. Nachmittags unterhielten die Widdumsmusikanten aus Waltershofen zu Kaffee und Kuchen. Auch für die Kleinsten war einiges geboten. Beim Kinderschminken, Basteln und einer Hüpfburg war der Nachmittag kurzweilig.

Wer´s sportlicher mochte, konnte bei der zehn Kilometer langen Radl–Rallye mitmachen. An insgesamt fünf Spielestationen konnte jeder seine Geschicklichkeit, sein Wissen bei kniffeligen Fragen, aber auch sein Einschätzungsvermögen testen. Die Musikkapelle Gebrazhofen veranstaltete nun zum 20. Mal in Folge die Radl–Rallye. In diesem Jahr konnte mit 213 Teilnehmern erneut ein Rekord aufgestellt werden.

Der Hauptpreis ging bei den Kleinkindern an Felina Geißler und bei den Kindern an Ben Siedel mit jeweils einem freien Eintritt in das Ravensburger Spieleland. Greta Schoder gewann als Beste der Jugendlichen eine Tageskarte für den Skyline–Park und bei den Erwachsenen räumte Stefanie Lauber den Hauptpreis einer Pute vom Putenhof Burger in Nannenbach ab.

Die Musikkapelle Gebrazhofen bedankt sich nochmals bei den zahlreichen Spendern für die Radl–Rallye–Preise, ohne die eine Siegerehrung für jeden Teilnehmer nicht möglich wäre.