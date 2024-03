Ganz der Tradition verpflichtet fand im Paul-Fagius-Haus der Kameradschaftsabend der Stadtkapelle Isny statt. Wie schon in den vergangenen Jahren stand das Treffen im Zeichen der Kameradschaft der aktiven Musiker*innen, der Ehrenmitglieder sowie deren Partnerinnen und Partnern. In feierlichem Rahmen wurden mehrere Jubilarinnen und Jubilare für ihre aktive Tätigkeit zur Förderung der Blasmusik geehrt. Zu diesem Anlass war Klaus Wachter vom Blasmusikverband Baden-Württemberg e.V. gekommen, der den Musiker*innen für ihre langjährige Treue zur Musik und für vielen Stunden ehrenamtliches Engagement seinen Dank aussprach. Für 10 Jahre aktive Tätigkeit wurden Gabriele Köppel-Schirmer (Euphonium) und Jan Fritzenschaft (Posaune) mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Die Ehrennadel in Silber erhielten Caroline Dieing (Querflöte) und Christian Denzel (Saxophon), die seit 20 Jahren aktiv mit dabei sind. Und für beeindruckende 30 Jahre wurde Peter Fritzenschaft (Posaune) mit Urkunde und der Ehrennadel des Blasmusikverbandes in Gold ausgezeichnet. Im weiteren Verlauf trugen das gemeinsame Essen und mehrere amüsante Einlagen des Trompetenregisters zu einem gelungenen Abend bei.

