Jungschützin vom SV Gießen ist Landesmeisterin

Am 15. Juli fand in Ruit/Ostfildern die württembergische Landesmeisterschaft im Lichtgewehr statt.

Das Lichtgewehr ermöglicht es, dass auch unter 12jährige gefahrlos erste Erfahrungen im Schießsport sammeln können. Die jungen Schützen und Schützinnen trainieren hierbei Ausdauer, Konzentration, Kraft, Reaktion und Koordination und können auch schon in Wettkämpfen erste Erfolge erzielen.

Es traten insgesamt 91 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bis 12 Jahre in allen Schülerklassen an. Diese werden in drei Altersklassen unterteilt: U8, U10 und U12.

In der Altersklasse U8 konnte sich Zoe Schmitt (8) vom Schützenverein Gießen gegenüber ihren Konkurrentinnen souverän behaupten. Sie belegte mit 158 Ringen den ersten Platz in der Schülerklasse IV und ist somit württembergische Landesmeisterin 2023.