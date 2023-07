Julia Häberle gelingt Überraschung des Tages

Am Samstag, 8. Juli, fand der internationale Creti Cup in Reutlingen statt. Unter den insgesamt 350 Kämpfern war Gebrazhofen mit acht Kämpfern vertreten.

Alexander Reutlinger versuchte in seinem Halbfinale mit gezielten Treffern zum Körper und zum Kopf seines Gegners mit dessen Leistung mitzuhalten. Doch am Ende musste sich Alexander mit dem dritten Platz zufriedengeben. Benjamin Rein hielt sehr gut mit seinem Gegner mit und dominierte die zweite Kampfrunde klar. Leider kassierte er gegen Ende des Kampfes einige Treffer und musste sich somit geschlagen geben. Platz drei für Benjamin.

Julia Häberle stand überhaupt das erste Mal bei einem Turnier auf der Wettkampffläche. Ihr Kampf begann und sie legte gleich unerschrocken und mit Vollgas los. Nachdem Julia ihr Halbfinale gewann, zog sie ins Finale ein. Auch hier zeigte sie, was das Herz einer Kämpferin ausmacht: „Ich hol mir das Ding.“ Und das tat sie: Am Ende der dritten Runde stand Julia als Siegerin auf der Matte — Platz eins.

Wettkampfnewcomer Moritz Reutlinger schoss seinen Gegner im Halbfinale buchstäblich mit Kicks zu, sodass er ins Finale einziehen konnte. Dort traf er auf einen erfahrenen Gegner, der es ihm schwerer machte Punkte zu erzielen — am Ende reichte es für Platz zwei. Für Turan Karaismailoglu war es ebenfalls der erste Wettkampf. Turan traf in seinem Achtelfinale auf einen unangenehmen Gegner. Doch Turan zeigte in der zweiten Runde, was in ihm steckt und ging durch zwei harte Kopftreffer in Führung. Leider zeigte sich sein Gegner konditionsstärker und Turan musste sich am Ende geschlagen geben.

Den Abschluss des Wettkampftages bildeten Fabian Rein, Anna–Maria Reutlinger und Janina Gredler. Fabian Rein traf im Finale auf einen starken Gegner aus Nürnberg, doch der Gebrazhofer konnte gut mithalten. Leider kassierte Fabian einige Minuspunkte und musste deshalb die Führung und den Sieg abgeben — Platz zwei. Anna–Maria Reutlinger traf ebenfalls auf eine starke Gegnerin aus dem Leistungszentrum Tirol, die ihre Erfahrung deutlich ausspielte. Anna–Maria gab ihr Bestes, doch am Ende reichte es nur für Platz drei. Auch Trainerin und Coach Janina Gredler betrat nach langem Warten die Wettkampffläche. Doch gezeichnet vom warmen Wetter konnte Janina ihre gewohnte Leistung nicht abrufen. Ebenfalls Platz drei für Janina.