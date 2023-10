Jugendliche räumen Leutkirch auf

Drei Stunden, drei Personen pro Team, acht Kilometer ‐ organisiert vom Aktivenrat des Jugendhauses und unterstützt von der Elobaustiftung und der Brauerei Härle fand am Samstag, 30. September, wieder die „Trashparade“ statt.

Ausgerüstet mit Warnwesten, Handschuhen, einem fast unbegrenzten Vorrat an Müllbeuteln und natürlich guter Laune, traten die Teams im Wettstreit um den meistgesammelten Müll gegeneinander an. Ausgehend vom Skateplatz und mit der Wilhelmshöhe als Ziel, arbeiteten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von Abfallstück zu Abfallstück und konnten so am Ende etwa 50 Kilogramm Müll zusammentragen (Glasflaschen nicht mitgerechnet).

Ein besonderer Dank ergeht an die Elobaustiftung für die Bereitstellung der Preise, sowie an die Brauerei Härle, die die Helfergetränke kostenlos zur Verfügung stellte.