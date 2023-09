Jugendfreizeit in die Partnergemeinde LaGarenne-Colombes

Sieben Tage waren 31 Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Wangens zusammen mit den Leitern der Freizeit, Stefan Schöner, Michael Klaus, Patrick Skrobanek und Pfarrerin Friederike Hönig, in der kommunalen und kirchlichen Partnergemeinde in Frankreich zu Besuch.

In Courbevoie übernachteten sie zunächst und hatten Kontakt mit Pastorin Jane Stranz. Beim festlichen Empfang am Dienstagabend kamen sie bei einem Jugend-Buffet mit französischen Jugendlichen in Kontakt. In ihrer Rede, beim Abend der Begegnung, hieß Bürgermeisterin Monique Raimbault die Gruppe herzlich willkommen. Die Pfarrerinnen Jane Stranz und Friederike Hönig bedankten sich für die Gastfreundschaft.

Jugendgemeinderat Aaron Körfer wendete sich mit einem Grußwort an die Kommune und an die Jugendlichen aus La Garenne-Colombes, die zum Empfang gekommen waren. Gemeinderat Bruno de Soultrait, der leider nicht dabei sein konnte, ist dieser Abend zu verdanken.

Am Tag darauf fuhren die Jugendlichen mit dem Bus nach Houlgate. Im Chateau von La Garenne-Colombes verbrachten sie weitere drei Tage mit Blick aufs Meer und machten sich mit täglichen Meditationen auf die Suche nach Gott.