Jugendblasorchester Wangen probt in Südtirol

In der Woche vom 30. Oktober bis zum 3. November war das JBO auf Probefreizeit in Südtirol, um für das Silvesterkonzert zu Proben. Mit Dirigent Reiner Hobe, den Begleitpersonen Alexander Weber, Beate Maier, Anneke Gansohr und Jugendleiter Peter Kramer ging es am Montag um 8 Uhr in Wangen am Busbahnhof los. Nach etwa fünf Stunden Fahrt kamen wir in der Pension Sonnenhof in Raas an. Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, ging es für die ersten auch schon zur Probe.

Da uns die Musikkapelle Schabs freundlicherweise ihren Proberaum zur Verfügung gestellt hatte, konnten wir uns auf dem halbstündigen Weg dorthin noch einmal bewegen, bevor wir dann frisch und motiviert geprobt haben. Sowohl mittags als auch abends gab es leckeres und warmes Essen. Nach den abendlichen Gesamtproben versammelten sich viele Jugendliche, um gemeinsam „Werwolf „ oder Karten zu spielen.

Am zweiten Tag wurden die Solostücke in den einzelnen Registern sehr intensiv geprobt und abends hatten wir bei einem gemeinsamen Kennenlernabend die Möglichkeit, uns gegenseitig besser kennenzulernen.

Nach den Proben am Mittwochvormittag machten wir eine Wanderung über das Kloster Neustift nach Brixen. Nach eineinhalb Stunden, in denen wir die Stadt erkundet hatten, wurden wir von unserem Busfahrer Peter zurück nach Raas gebracht, sodass wir nach dem Abendessen alle zusammen musizieren konnten.

Am Donnerstagvormittag wurde noch ein letztes Mal mit allen geprobt und nach dem Mittagessen fuhren wir nach Bozen. Leider hätte man vor dem Ötzi-Museum eine Stunde lang im Regen anstehen müssen, deshalb sahen wir uns die Stadt in Kleingruppen an. Abends machten wir noch einen langen Spieleabend und eine Nachtwanderung.

Freitags fuhren wir dann gegen 9 Uhr zurück nach Wangen. Nach dieser tollen Woche wird das Silvesterkonzert, zu dem wir Sie alle recht herzlich einladen, auf jeden Fall ein großer Erfolg.