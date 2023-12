Josia-Schule beteiligt sich an Herzkissen-Aktion

Schülerinnen der Josia-Schule in Isny haben sich an der Herzkissenaktion der Waldburg-Zeil-Kliniken beteiligt und im Rahmen des Nähunterrichtes ihre handwerklichen Fähigkeiten eingesetzt. Unter Anleitung von Swetlana Gett starteten die jungen Näherinnen mit einer Menge Spaß und soziales Engagement. Sie fertigten Herzkissen für krebskranke Patientinnen an, um ihnen Trost und Unterstützung zu bieten und somit ihr Leben ein wenig angenehmer zu gestalten. Diese Initiative wurde von Elise Berger angeregt. Es soll ein inspirierendes Beispiel dafür sein, wie junge Menschen einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft haben können. Die Übergabe der Herzkissen an die WZ-Kliniken hat bereits stattgefunden.

