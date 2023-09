Johanniter üben das Retten im Gelände

Über Stock und über Stein ging es für verschiedene geländegängige Fahrzeuge vor ein paar Tagen auf dem Truppenübungsplatz Stetten am kalten Markt. Auf die Einladung durch die Patenkompanie der Stadt Trossingen zum einem Geländefahrtraining folgten Fahrer und Fahrzeuge der Bundeswehr, der Feuerwehr Trossingen, dem THW OV Trossingen sowie der Johanniter Kißlegg. Nur selten können die Fahrzeuge auf solch einem anspruchsvollem Übungsgelände bewegt werden. Der Lernfaktor war groß, die Fahrer der zeigten sich erstaunt über das Können ihrer Fahrzeuge.

Beim ehrenamtlichen Ortsverband der Johanniter Kißlegg ist ein Unimog-Krankentransportwagen stationiert, dieser kann zwei Patienten gleichzeitig liegend transponieren kann. Vor allem im Winter und bei Geländerettungen ist der Unimog im schwäbischen Allgäu unschlagbar. Die Vergangenheit zeigt zudem, dass solche Fahrzeuge im Bevölkerungsschutz unerlässlich sind ‐ unter anderem kam das Fahrzeug bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz.

Lust am Ehrenamt im Bevölkerungsschutz? Interessierte sind jeden Donnerstag ab 19 Uhr in der Rettungswache am Strandbad willkommen!