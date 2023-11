Jahresversammlung des Sympathiehundeverein

In der Mitgliederversammlung am 15. November konnte der Sympathiehundeverein auf eine Vielzahl ehrenamtlicher Einsätze zurückblicken. Wir freuen uns, dass unsere Therapiebegleit- und Besuchshundeteams so vielen Menschen, ob im Seniorenheim, im Hospiz, in Schulen und Kindergärten oder bei Kinderferienprogrammen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.

Mit Hildegard Wissler und Carmen Nauß verabschieden wir zwei langjährige Mitglieder aus der Vorstandschaft und danken ihnen herzlich für ihren bisherigen Einsatz. Der Verabschiedung folgten unter anderem die Vorstandswahlen. Nicole Wissler (1. Vorstand) und Bettina Bestler (2. Vorstand) werden den Verein auch weiterhin leiten, unterstützt von Irene Ziegler (Kassier), Stefanie Eckstein (1. Beisitzer) und Jeanette Weiland (2. Beisitzer).

Auch im kommenden Jahr werden wir weiterhin engagiert unterschiedlichste soziale Einrichtungen unterstützen und verschiedene Projekte im Bereich der sozialen Mensch-Hund-Interaktion angehen.