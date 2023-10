Jahreskonzert im Refektorium Schloss Isny

Besonders stimmungsvoll soll das Jahreskonzert des Männergesangvereins Beuren am Sonntagabend, 5. November, um 19 Uhr im Refektorium des Isnyer Schlosses werden. Dazu trainiert Lena Enderle schon seit einigen Wochen gemeinsam mit Chorleiterin Renate König die Männer des MGV.

Die 25-Jährige hat vor einem Jahr ihr Studium am Hohner-Konservatorium Trossingen absolviert. Zusätzlich zum Akkordeon spielt sie Gitarre und kennt sich am Klavier und bei der Querflöte aus. Auch hat sie Kurse zur Leitung von Orchestern belegt. Mit fröhlicher Leichtigkeit formt sie jetzt die verschiedenen Stimmen beim Männergesangverein und trainiert schwierige Passagen. „Uns tut der frische Wind gut“, so Walfried Gögler jun., der als Ausgleich zur Arbeit, er ist als Projektleiter für einem Anlagenbauer in ganz Europa unterwegs, das Singen im Tenor genießt. „Jetzt könnten sich auch ein paar Alterskameraden von Lena aus der Deckung wagen und die Herausforderung Singen annehmen“, so der begeisterte Fan von „Santiamo“ und „Van Canto“ oder Metalbands wie „Feuerschwanz“ oder „Hämatom“.

Weitere Information zum Chor und seinen Veranstaltungen finden sich im Internet unter www.maennerchorbeuren.de.