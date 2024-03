Jahreshauptversammlung Modell-Flug-Club Wangen/Kißlegg e.V.

Am Freitag 01.03.2024 fand im Burgermoos-Stüble die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt.

Bastian Hoffmann, erster Vorstand gab, einen Rückblick auf ein ereignisreiches Modellflugjahr. Neben dem normalen Flugbetrieb gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen.

Das Jahr 2023 begann mit dem Neujahrsfliegen. Im Frühjahr fand das allseits beliebte Anfliegen mit Grillen bei bestem Wetter statt. Mehrere größere und kleinere Flugzeugschlepptage konnten durchgeführt werden. Das Kinderferienprogramm war aufgrund des starken Windes etwas herausfordernd. Die anschließende Zeltlagerwoche fiel in eine kleine Regenzeit. Im Herbst folgt das Abfliegen, gefolgt vom Nikolausfliegen. Zum Jahresende hatte der Verein 88 Vereinsmitglieder. Das intakte Vereinsleben zeigt sich unter anderem auch an den sehr gut besuchten Vereinsaktivitäten.

Auszüge aus internationalen Teilnahmen und Wettbewerben: Moritz Waibel nahm beim JoeNall in South Carolina, USA, dem weltgrößten Flugtag, teil. Michael Fölbach konnte in der Mannschaftswertung den Europameistertitel in der Klasse der vorbildgetreuen Wasserflugzeuge in Oggiono, Norditalien, in der Klasse F4H, erlangen. Moritz Waibel belegte mit Rico Bairle im Flugzeugschlepp bei der Deutschen Meisterschaft beim MFC Brettheim den dritten Platz.

Die Neuwahlen wurden von Wahlleiter Gerhard Jocham geleitet. Der erste Vorstand Bastian Hoffman, der zweite Vorstand Michael Fölbach und der Kassier Felix Rohr traten nicht mehr zur Wahl an. Vielen Dank für den sehr großen Einsatz für den Verein.

Der neue Vorstand stellt sich wie folgt zusammen: 1. Vorstand: Helmut Waibel, 2. Vorstand: Georg Gams, Kassier: Dennis Fischer, Schriftführer: Oliver Sessler, Jugendleiter: Marc Wirbel, Platzwart: Moritz Waibel, Home-Page Administrator: Julian Fischer.

Wir freuen uns alle auf das neue Flugjahr 2024 mit vielen gemeinsamen Stunden, schönen Grillabenden und interessante Veranstaltungen.

Der Modellflugsport ist für Groß und Klein sehr vielseitig. Aktuelle Informationen seht Ihr auf unserer Website: https://mfc-wangen-kisslegg.de oder auf Facebook. Kommt einfach vorbei.