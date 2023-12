Jahreshauptversammlung des MSC Bad Wurzach

Am vergangenen Wochenende fand in der Käserei Vogler in Gospoldshofen die alljährliche Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier des Motorsportclubs (MSC) Bad Wurzach statt. Unter der Leitung von Vorstand Jonas Wolf versammelten sich Mitglieder und Gäste zu diesem Anlass, der nicht nur den Abschluss eines ereignisreichen Jahres markierte, sondern auch den Blick auf kommende Herausforderungen richtete.

Die Neuwahl der Vorstandschaft stand im Mittelpunkt der Versammlung, bei der Stefan Geyer erneut mit Freude als 2. Vorstand gewählt wurde.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung ging die Feierlichkeit nahtlos in die alljährliche Weihnachtsfeier des MSC Bad Wurzach über. In geselliger Atmosphäre konnten die Mitglieder und Gäste das zurückliegende Vereinsjahr sowie die Geschehnisse des Jahres Revue passieren lassen.

Besondere Anerkennung galt den talentierten Nachwuchsfahrern des Vereins. Luca Schad und Felix Schmaus hatten die Ehre, ihr Können beim Supercross in Stuttgart vor einem großen Publikum in der ausverkauften Hans-Martin-Schleyer-Halle zu präsentieren. Luca Schad glänzte ebenso in der DJMV Meisterschaft und erreichte einen hervorragenden zweiten Platz.

Jorden Bachmann machte in diesem Jahr ebenso auf sich aufmerksam, indem er den DJMV Meistertitel in der Klasse bis 250ccm einfuhr, und somit eine herausragende Leistung in der aktiven Fahrergruppe erbrachte.

Die Brüder Niklas und Manuel Sonntag erzielten beeindruckende Erfolge im Baden-Württembergischen Enduro Cup (Enduro Cup CC Süd Klasse EC5), indem sie die ersten beiden Plätze belegten. Ihre Leistungen unterstreichen die Vielfalt an Sportlern, die im MSC Bad Wurzach in verschiedenen Disziplinen erfolgreich sind.

Luca Schad und Jorden Bachmann erhielten zudem die Gelegenheit, bei den Crossfinals an den Start zu gehen, was eine weitere Möglichkeit war, ihr fahrerisches Können auf großer Bühne zu zeigen.

Die Jahreshauptversammlung und die anschließende Weihnachtsfeier dienten nicht nur als Anlass zur Reflexion über vergangene Errungenschaften, sondern auch zur Feier und Anerkennung der Leistungen der Mitglieder des MSC Bad Wurzach. Mit Elan und Talent ist der Verein für kommende Herausforderungen bestens gerüstet und wird weiterhin mit seiner aufgeschlossenen Haltung für herausragenden Motorsport stehen.