Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Schomburg

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Schomburg, blickte Abteilungskommandant Kai Weindorf auf das letzte Jahr zurück. Insgesamt 30 Alarmierungen davon 5 Brandeinsätze, 13 Einsätze der technischen Hilfeleistung und 12 wetterbedingte Einsätze.

In Summe wurden 521 Einsatzstunden im Ehrenamt erbracht. Im Jahresverlauf wurden 12 Feuerwehrübungen und zusätzliche Sonderproben durchgeführt, dabei kamen 486 Übungsstunden zusammen. Insgesamt leisteten die Kameraden über 1000 Stunden zum Wohle der Bevölkerung. Bei Fortbildungen, konnten fünf Mitglieder ihren Ausbildungsstand erweitern. Für die sehr große Einsatzbereitschaft und den Elan dankte Kai Weindorf allen 43 aktiven Mitgliedern ausdrücklich. Der Schriftführer ließ das Jahr 2023 ebenfalls nochmals Revue passieren und berichtete von zahlreichen Terminen und Aktivitäten.

Ortsvorsteher Roland Gaus lobte das bemerkenswerte Engagement der Mitglieder, dies sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und sicher auch nicht einfach. Bei den Beförderungen wurden Ramona Weindorf zur Hauptfeuerwehrfrau und Peter Weindorf zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Abteilungskommandant, Kai Weindorf, stieg in den Rang eines Brandmeisters auf. Auch Ehrungen für langjähriges Engagement im Feuerwehrwesen wurden vorgenommen.

Seit 15 Jahren ist Stefan Heine bereits im aktiven Dienst und erhält dafür das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze. Anton Sturm blickt auf 40 Dienstjahre zurück, die mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold gewürdigt werden. Franz Sprenger wurde, nach sage und schreibe 43 Jahren und 134 Tagen, in den wohlverdienten Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet. Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Christian Beck blickte in seinen Grußworten ebenfalls auf das Geleistete im vergangenen Jahr zurück.

Die Schomburger Kameraden seien ein wichtiger Bestandteil des großen „Feuerwehr-Paketes“, die es zur Bewältigung besonderer Szenarien braucht. Beck dankte den Mitgliedern für Ihre Bereitschaft und das gute Zusammenspiel. Zum Abschluss würdigte Kai Weindorf noch die sehr große Unterstützung und das gute Miteinander mit seinem Stellvertreter Matthias Moosmann, der Stadtverwaltung und der Feuerwehrführung in Wangen. Auch Matthias Moosmann ergriff noch das Wort und die Gelegenheit im Namen der Mannschaft, ihrem Abteilungskommandanten Kai Weindorf zu danken, der mit viel Herzblut die Abteilung Schomburg führt.