Jahresausflug der Theatergruppe Primisweiler

Vor dem Beginn der neuen Theatersaison stand bei der Theatergruppe Primisweiler der jährliche Ausflug im Terminkalender. In diesem Jahr führte die erste Etappe in die Bavaria Filmstadt, die bekannten Filmstudios vor den Toren Münchens. Nach einer wilden virtuellen Fahrt im 4D-Kino und der Besichtigung berühmter Filmkulissen konnten die Laienschauspieler vor einem Green Screen und in einer Minifolge der „Rosenheim Cops“ ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen. Anschließend ging die Reise weiter über Kitzbühl und den Pass Thurn zum Zielort Mittersill im Pinzgau.

Die für den nächsten Tag geplante Wanderung am Wildkogel musste leider kurzfristig abgesagt werden, da es in der Nacht auf dem Gipfel geschneit hatte. So ging es stattdessen in die „Nationalparkwelten“, das Informationszentrum des Nationalparks Hohe Tauern. Neben vielen interaktiven Informationsmöglichkeiten war das 360-Grad-Panorama-Kino sicherlich eines der Highlights. Nach dem Besuch des Museums ging es wieder zurück zum Bus und Richtung Heimat.

Mittlerweile sind die Proben für das neue Theaterstück „Der fast keusche Josef“ in vollem Gange. Die Termine finden Sie auf der Homepage der Theatergruppe Primisweiler.