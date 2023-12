Jahresabschluss des DAV Sektion Isny

für den 8. Dezember hat der 1. Vorsitzende, Armin Ludwig, alle Mitglieder zum Adventsabend eingeladen. In angenehmer Atmosphäre bei Selbstgebackenem, Glühwein und Punsch wurde der Abschluss des Sektions Jahres 2023 gefeiert.

Als Überraschung gab es „ein Krippenspiel auf Schwäbisch“ als Einlage. Melanie Sigel trug das Krippenspiel vor und holte sich, aus dem Publikum die verschiedensten Mitglieder zur Unterstützung. Ein großer Beifall war ihr und den Mitwirkenden gewiss.

Ein weiteres Highlight war wie jedes Jahr das druckfrische Programmheft für das Folgejahr. Das Programmheft wird an diesem Abend erstmals an die Mitglieder verteilt. Alle suchten sich schon aus dem umfangreichen Programm die Touren aus, an denen sie eventuell mitgehen.

Wichtig ist auch der Austausch der Tourenleiter untereinander, sowie der mit den Mitgliedern.

Jeder, der sich bei uns in der Sektion aktiv engagiert, erhält vom Verein einen Gutschein, Lob, Anerkennung und er wird wertgeschätzt. Weitere Mitglieder sollen laut 1. Vorsitzenden motiviert werden sich ebenfalls aktiv zu engagieren. Allen wünschte er ein unfallfreies und gesundes neues Jahr 2024.