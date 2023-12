Jahresabschluss der Wangener Segelflieger

Es war ein gutes, erfolgreiches und unfallfreies Jahr, mit diesen Worten begrüßte Vorstand Klaus Heer die Fliegerfamilie, Ehrenmitglieder und die Flugplatzbauern in der weihnachtlich geschmückten Flieger-Clause am Flugplatz in Wallmusried.

Begonnen hat das Jahr mit dem traditionellen Dreikönigsfrühschoppen mit internationaler Beteiligung. Das Alte Adler Treffen mit Fliegern über 60 Jahre im Februar fand wieder regen Zuspruch, und das Kinderfliegen, das die Segelflieger seit Jahrzehnten im August durchführen, war wieder ein großer Erfolg.

Nach langer Corona-Abstinenz wurden insgesamt 1400 Starts durchgeführt, so viele wie seit zehn Jahren nicht und es war möglich, an Wettbewerben und externen Fluglagern auch im Ausland teilzunehmen. Ziele waren Puimoisson in Südfrankreich, St. Johann in Tirol und Bad Königshofen bei Würzburg. In Worcester nähe Kapstadt, flog Bernd Sauter bereits das zweite Mal in Afrika 1000 Kilometer ohne Motor. Auch vom eigenen Flugplatz aus waren weite, herrliche Flüge mit Strecken über die 700 Kilometer hinaus erfolgreich wie der Flug vor einigen Wochen bis an das Matterhorn, ein seit langem angepeiltes Ziel von Bernd Sauter.

Schwyzerdütsch, das war die vorherrschende Sprache während eines Fluglagers auf dem eigenen Flugplatz in Wallmusried. Segelflieger vom Flugplatz Birrfeld, westlich von Zürich, waren wieder eine Woche bei den Wangener Segelfliegern zu Gast, auch um die Startberechtigung am Windenseil zu erlangen, was in Birrfeld nicht möglich ist. Hier hat sich seit über zehn Jahren eine enge Fliegerfreundschaft entwickelt.

Die Flugsportgruppe ist mit sechs neuen Mitgliedern deutlich angewachsen, wovon die beiden neuen Flugschüler Ana Zloteanu und Felix Pfleghar im Spätsommer ihre ersten Alleinflüge erfolgreich absolvieren konnten. Die beiden Fluglehrer Michael Bachmaier und Harry Hecht notierten 300 bzw. 100 Stunden Ausbildungsflug im Flugbuch. Im Flugzeugpark hat es deutliche Veränderungen gegeben. Ein überaltertes Ultraleichtflugzeug wurde durch ein modernes Modell ersetzt und im Segelflugbereich konnte ein vor Jahren verkaufter Einsitzer in den Verein zurückgeführt werden. Damit ist die Flugsportgruppe zukunftsorientiert aufgestellt und den Anforderungen eines modernen Ausbildungsbetriebes bestens gewappnet.