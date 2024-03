Isnyer Segelflieger schnuppern Bundesligaluft

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnten die Isnyer Luftsportler auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr der Vereinsgeschichte zurückblicken. Aufgrund der hervorragenden Streckenflugleistungen stieg der Verein aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga auf. Die Wertung findet jährlich ab April an 19 Wochenenden über die Saison verteilt statt. Berücksichtigt werden pro Wochenende die drei schnellsten Piloten. Zu diesem Erfolg trugen insbesondere Jan und Axel Schulz, Christian Lakeberg, Fabian Fischer und Katharina Kurtz bei.

Abseits der ganzjährigen Onlinewertung platzierte sich Clemens Berger als bester Deutscher bei der Europameisterschaft der Junioren auf Rang Neun. Darüber hinaus qualifizierte sich Jan Schulz durch seinen dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren für die in diesem Jahr stattfindende Weltmeisterschaft.

Als wären diese Erfolge nicht schon genug für ein Jahr, gelang es zwei Mitgliedern des Vereins erstmals, über 1000 Kilometer während eines Fluges im motorlosen Segelflugzeug zurückzulegen. Am 2. Juni 2023 eröffnete Erik Kurtz das 1000er-Festival mit einem Flug quer durch die Alpen. Dadurch herausgefordert, wiederholte Jan Schulz insgesamt vier mal diese außergewöhnliche Leistung.

Neben den herausragenden sportlichen Leistungen konnte ein weiteres erfolgreiches Jahr in der Ausbildung angehender Piloten verzeichnet werden. Drei Alleinflieger sowie ein neuer Lizenzinhaber beweisen einmal mehr die gute Arbeit der mittlerweile neun ehrenamtlichen Fluglehrer. Durch die genannten Fortschritte sind in diesem Jahr wieder Plätze in der Ausbildung frei. Interessierte können sich gerne bei der Luftsportgruppe melden und beispielsweise für das geplante Schnupperwochenende am 4. und 5. Mai anmelden.

Mit der Wahl des neuen Vorstands wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Neu besetzt wurden die Posten des zweiten Vorstands, des Jugendleiters und des Passivenvertreters durch Ole Klünder, Philipp Westhäusser und Katharina Kurtz. In ihren Ämtern bestätigt wurden der erste Vorsitzende Heribert Streubel, der Kassier Lucas Haslbeck, der technische Leiter Gunnar Kleebank, der Ausbildungsleiter Christian Lakeberg sowie die Schriftführerin Antje Bütow.

Verbunden mit der Hoffnung auf ein ähnlich erfolgreiche Saison 2024 freuen sich die Isnyer Segelflieger auf einen baldigen Saisonstart.