Erneut zur Weihnachtszeit startet der Kinderschutzbund Isny die Spielzeugaktion „Isnyer Kinder helfen Kindern“.

Das Team hofft und freut sich über viele Spenden von neuwertigen beziehungsweise sehr gut erhaltenen Spielsachen, die in der Zeit vom 27. bis 30. November von 8.30 Uhr bis 11 Uhr und 16 Uhr bis 18 Uhr in unserem Familientreff im Schloss 2 abgegeben werden können.

Die Spielsachen werden in den Räumlichkeiten des Familientreffs liebevoll aufgebaut, um am 2. Dezember von 10 bis 14 Uhr andere Kinder glücklich zu machen. Eltern können in der Zeit von 10 bis 14 Uhr vorbeikommen und für ihre Kinder Spielsachen für Weihnachten aussuchen. Vor allem Isnyer Familien, die ihren Kindern zu Weihnachten keine Geschenke machen können, weil das Geld für Geschenke nicht ausreicht, aber auch Familien, die aus Nachhaltigkeitsgründen ihren Kindern lieber gebrauchtes Spielzeug schenken, sind an diesem Aktionstag im Familientreff herzlich willkommen.

Weitere Informationen zu dieser Aktion finden Sie auf unserer Homepage: www.kinderschutzbund-isny.de