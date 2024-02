Isnyer Handballmädchen holen die Meisterschaft

Vergangenen Freitag schafften die Isnyer C-Jugend Mädels etwas Ausserordentliches. Mit dem souveränen Sieg gegen den Tabellenletzten vom TSV Saulgau erkämpften sie den 13. Sieg im 13. Spiel und sicherten sich drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft im Oberhaus des Bezirkes Bodensee/ Donau.

Damit verteidigten die Mädchen ihren Titel den sie bereits in gleicher Besetzung vor 2 Jahren erreichten. Schon damals avancierte die Mannschaft zum Publikumsmagnet und füllt seitdem bei ihren Heimspielen regelmässig die Rotmoossporthalle. Besonders in den Spielen gegen ihre direkten Konkurrenten aus Dornbirn (22:11 auswärts, 28:19 in eigener Halle) und zu Hause gegen Weingarten (39:26) zeigten die Isnyerinnen ihre besten Leistungen und legten den Grundstock für den 6-Punkte-Vorsprung mit dem sie jetzt uneinholbar sind. In dieser erfolgreichen Spielzeit hinterliess das Team nicht nur bei seinen Gegenspielerinnen einen bleibenden Eindruck. Besonders die Offiziellen der TS Dornbirn, ihres Zeichens ein echtes Aushängeschild des österreichischen Mädchen und Damenhandballs, zeigten sich beeindruckt und attestierten der Mannschaft grosses Talent. Bei der Arbeit dieses Talent zu entwickeln kann man den Einsatz des Trainergespanns Lars Pfeifer und Moritz Dröszler gar nicht hoch genug einschätzen. Bei den drei wöchentlichen Einheiten können die Coaches immer auf den vollen Kader zurückgreifen denn die Mädchen sind einfach nicht nur sehr talentiert sondern zeigen auch grossen Einsatz und Bereitschaft in ihrem Lieblingssport.

Nach der Pflicht beginnt nun das Schaulaufen mit den schweren Partien in Weingarten, zu Hause gegen die TG Biberach (9. März, 16 Uhr) und zum Saisonfinale in Feldkirch.

Auch bei Jugend trainiert für Olympia sind Teile des Teams in der Erfolgsspur und haben sich mit dem Gymnasium Isny nach dem Gewinn des Regierungsbezirksfinales in Pfullingen für das Landesfinale qualifiziert.