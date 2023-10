Isnyer Handball Kids Camp

Zum Abschluss der Sommerferien veranstaltete die Handballabteilung des TV 1846 Isny wieder ihr Kids Camp für ihren sechs bis zwölfjährigen Handballnachwuchs. Der Höhepunkt des zweitägigen Trainingscamps war das abschließende 4-Nationen Turnier und der Besuch von Mia Kernatsch, die die sonntägliche Mittagspause nutzte und zwischen Pizzaschachteln und Wasserspender eine ausgiebige Autogrammstunde für die 45 Kinder anbot.

Mia lernte das Handballspielen beim TV 1846 Isny, wo sie bis zur C-Jugend aktiv war. Mit großem Talent gesegnet und einem außergewöhnlichen Ehrgeiz ausgestattet, wollte die junge Spielerin weiterkommen, schaute sich die besten Mädchenhandball-Vereine in Vorarlberg (Dornbirn), Oberschwaben (Biberach) und in der Ostschweiz an und entschied sich letztlich für Vorzeigeadresse im Schweizer Damenhandball den LC Brühl/ St. Gallen.

Gleich im ersten Jahr wurde sie U-16 Schweizer Meisterin, ehe sie nach Blomberg Lippe in Ostwestfalen zum Nachwuchs der Deutschen Damenbundesligamannschaft wechselte, um dort drei Jahre später ihr Abitur zu machen. In Blomberg trainierte Mia auf höchstem Niveau und sammelte Erfahrungen in der zweiten Mannschaft. Es folgte der Studienbeginn in Konstanz und die damit verbundene kurzen Liaison mit dem SV Allensbach, wo sie Erfahrung in der dritten Liga Süd sammelte.

Nach der Rückkehr 2021 zu ihrer alten Liebe, dem LC Brühl St. Gallen, startete die Isnyerin durch und erspielte sich im Mai diesen Jahres das Double, bestehend aus der Schweizer Meisterschaft und dem Schweizer Pokalsieg, wobei sie bei letzterem live im Schweizer Fernsehen als beste Spielerin des Cup Finals ausgezeichnet wurde. Mit dem Gewinn des Supercups machte Mia mit ihrem Team dann vor sechs Wochen das 2023er Triple klar und auch der Saisonauftakt in die laufende Runde ist geglückt. Momentan führen die St. Gallerinnen die Tabelle an und werden alles daran setzen, ihre drei Titel zu verteidigen.