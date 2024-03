Wieder geht ein verrückter Weltrekord an Julia und Stephanie Müller. Mit ihrem Vierer-Team sind die Zwillinge am Samstag an der Außenfassade eines Hochhauses in München in zwölf Stunden insgesamt 12.000 Höhenmeter „nach unten gegangen“. Eine Stunt-Crew hatte die sportlichen Teilnehmer gesichert, damit sie - mit dem Körper waagerecht zum Boden gerichtet - „gehen“ können.

Unten angelangt, ging es zu Fuß über die Treppen des Hotels wieder nach oben in den 13. Stock. „Jeder hat 60 Runden geschafft“, teilen die Zwillinge mit. „Wir sind wirklich happy, dass unser Plan aufging und vor allem, dass wir mit den Männern mithalten konnten.“ Die harte Vorbereitung von zwölf Wochen hätte sich somit ausgezahlt.

Das größte Hindernis

Das größte Hindernis am Samstag sei das Wetter gewesen. Die Zwillinge berichten von Schneeregen, Kälte und teilweise Windböen, weshalb die Außenfassade des Hotels „spiegelglatt“ gewesen sei. „Wir haben zu Beginn ein gutes Tempo gefunden, sind dieses Mal gut in den Rekord gut gestartet“, schildern Julia und Stephanie Müller weiter. Im Anschluss sei es gelungen, die Geschwindigkeit zu halten.

Julia und Stephanie Müller haben sich den nächsten Rekord geschnappt. (Foto: Squattwins )

Die in Isny aufgewachsenen Zwillinge sind vor allem in den Sozialen Medien unter dem Namen „Squattwins“ bekannt. Auf Instagram folgen ihnen mittlerweile mehr als 1,1 Millionen Nutzer. Die 40-Jährigen haben bereits fünf verrückte Weltrekorde aufgestellt. Nun konnten sie die sechste Bestmarke knacken.

Und das offenbar ohne wirkliche körperliche Blessuren. „Wir haben erstaunlicherweise nicht mal Muskelkater.“