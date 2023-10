Zweifache Premiere des Isnyer Künstlers Friedrich Hechelmann

Stimmungsvoll sind die geladenen Gäste zur zweifachen Premiere am vergangenen Samstagabend in die Kunsthalle im Schloss Isny geführt worden. Fackeln flackerten entlang des Weges und wiesen den Weg zur Vernissage des Isnyer Ausnahmekünstler Friedrich Hechelmann. Er hatte zur zweifachen Premiere zum Thema „Weiße Bilder. Aus Licht und Schatten geboren“ im neuen Ausstellungsraum „Weißes Gewölbe“ eingeladen.

Begrüßung und Einführung fanden in der Marienkapelle statt. Johanna Hofer-Kink aus dem Team der Kunsthalle eröffnete den Abend: „Nicht jede Leiste ist gesetzt, nicht jede Lampe hängt an ihrem Ort, aber wir freuen uns trotzdem auf die Doppeleröffnung.“ Viele fleißige Hände hätten dies erst möglich gemacht. Vor allem Friedrich Hechelmann war es immer ein großes Anliegen, auch während der mehrmonatigen Umbaumaßnahmen des Schlosses für die Besucher geöffnet zu haben.

Eine künstlerische Weiterentwicklung

Festlich und auf höchstem musikalischem Niveau wurde die Eröffnung von der Isnyer Harfenistin Samira Nowarra umrahmt. Oliver Friedrich Priess, Vorstand des Stiftungsgremiums, sprach von den Bemühungen der Stiftung, das Schloßs noch mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Auch Thomas Braunagel, Beiratsvorsitzender der Friedrich Hechelmann und Schloss Isny Kunst- und Kulturstiftung hob die Wichtigkeit der Interaktion hervor: „Die Bespielung ist wichtig“ betonte Braunagel. „Das Schloss ist zugänglich“, freut er sich. Möglich macht dies Hechelmann. „Mit seinen neuen Bildern hat er sich nochmals neu erfunden“ stellte Braunagel fest.

Präsentiert werden die rund 20 Arbeiten im neuen Ausstellungsraum „Weißes Gewölbe“, der ehemaligen Sakristei des Benediktinerklosters. Die neuesten Arbeiten sind das Ergebnis einer künstlerischen Weiterentwicklung, die vor 50 Jahren ihren Anfang nahm. Hechelmanns Phantasiefigur Hilde, Symbol für die Ich-Befreiung durch das Einswerden mit der Natur, ist seine künstlerische Vision seit seiner Studienzeit in Wien in den 1970er-Jahren. Die Vorstellung der in der Natur vorkommenden Fältelungen, wellenartige Strukturen ‐ vom Wasser geformtes Gestein, vom Wind gewellte Sandwüsten oder Wasserflächen ‐ brachte Hechelmann in vielfältiger Weise auf Papier. Papier, fein und formbar, dabei gleichzeitig fest und stabil, erlaubt ihm die Fältelungen und Schwingungen der Natur darzustellen.

„Man muss interagieren“

Hechelmann formt in einer eigens entwickelten Technik Seiden- und Transparentpapier zu dreidimensionalen Kunstwerken, die das Lebensprinzip des stetigen Fließens widerspiegeln. „Dabei ist es wichtig, nicht vor dem Bild zu verharren. Man muss interagieren, sich davor bewegen. Dann wird das Bild erst lebendig“ erklärte Hanna Rehm, wissenschaftliche Volontärin (Ausstellung und Vermittlung) der Kulturhäuser Landkreis Ravensburg im Vorfeld.

Dies war zeitweise gar nicht so einfach. Mehr als 300 Besucher warteten gespannt auf die Besichtigung der neuen Werke. Da war es anfangs eng im neuen Ausstellungsraum „Weißes Gewölbe“. Nach einiger Zeit aber war es gut möglich die Werke auf sich wirken zu lassen. Sich auf das Licht- und Schattenspiel einzulassen und diese aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Dabei ist es beeindruckend, welch neuartige, dreidimensionale Bilder Hechelmann ohne Farbpinsel erschaffen hat. Es scheint, als ob das Bild immer wieder neu entsteht und sich je nach Licht und Schatten wandelt.

Persönliche Gespräche

Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, mit dem Künstler persönlich zu sprechen. Dieser nahm sich Zeit für jeden einzelnen, signierte zahlreiche Bücher und beantwortete geduldig die Fragen. Wobei die immer wieder kehrende Frage „Wie lange dauert die Erstellung eines solchen Papierkunstwerks?“ unbeantwortet blieb: „Ich schaue da nicht auf die Uhr. So ein Kunstwerk ist ein langer Prozess und manchmal auch nicht immer einfach. Aber es lohnt sich“ fasst Hechelmann sein Wirken zusammen.

Die Doppelpremiere war ein voller Erfolg und das Ergebnis einer künstlerischen Weiterentwicklung, die vor vielen Jahren ihren Anfang nahm. Zu Ende ist die künstlerische Reise mit Friedrich Hechelmann aber noch lange nicht.