Zwei Tonwechsel-Abende stehen in Isny an

„Klavier plus“ steht für die Kombination der Klänge des Schimmel-Flügels in Schloss Isny mit immer neuen Instrumenten, Künstlern und Musikrichtungen. Im Winterhalbjahr 2023/24 können sich Freunde der Kammermusik laut Ankündigung sowohl auf klassische Kammermusik auf hohem Niveau als auch auf zwei Tonwechsel-Abende im neuen Jahr freuen.

Am Samstag, 6. Januar, kommt das Johannes-Motschmann-Trio um 20 Uhr mit seinem Programm „Electric Fields“ ins Schloss Isny. Mit einem riesigen Arsenal von analogen Synthesizern, E-Pianos und einem komplexen Multipercussion-Setup reisen Johannes Motschmann, Boris Bolles und David Panzl zwischen den Welten und treten in Clubs wie klassischen Konzertsälen gleichermaßen auf. Electric Fields ist ein Soundtrack, der von leisen Klavierklängen bis zu harten polymetrischen Beats reicht. Tanzen ist laut Veanstalter erlaubt.

Am 15. März 2024 beginnt um 20 Uhr in der Städtischen Galerie im Schloss der zweite Tonwechsel-Abend. Dann heißt es „We Smell in Stereo“, wenn das Pulsar Trio mit Klavier, Sitar und Drums in der Besetzung Matyas Wolter an der Sitar und Surbahar, Aaron Christ (Schlagzeug) und Beate Wein (Flügel & Bassnovation) in Isny Halt macht. Laut Vorschau verselbstständigt sich die dargebotene Musik in einem einzigen Augenblick: Es wechseln sich stampfende Beats mit beschwingten Klavierläufen sowie Ohrwurmmelodien mit komplex vertrackten Rhythmen ab.

Alle Informationen zur Konzertreihe gibt es online unter www.isny.de/klavier-plus. Tickets sind im Vorverkauf bei der Isny Info am Marktplatz Isny, bei allen reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter isny.reservix.de erhältlich. Präsentiert wird die Kammermusikreihe vom kulturforum isny mit Unterstützung der Dr.-Renate- und Karl-Schuh-Stiftung.