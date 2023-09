Zwei Radler bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall, der sich am Sonntag gegen 13 Uhr zwischen Ratzenhofen und Weidach ereignet hat, wurden zwei Radfahrer leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Eine 59 Jahre alte Pedelec–Fahrerin war gemeinsam mit ihrem 62–jährigen Begleiter in Richtung Weidach unterwegs. Als der 62–jährige Vorausfahrende aufgrund eines entgegenkommenden Radlers scharf abbremste, konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr mutmaßlich aufgrund des unzureichenden Abstandes auf. Beide kamen zu Fall und mussten zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden fiel eher gering aus.