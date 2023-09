Für viele Schulabgänger ist das Studium gar keine Option. Eine Ausbildung im Handwerk steht für sie von vorneherein fest. Denn auch hier gibt es auch unzählige Möglichkeiten Karriere zu machen oder über Fort– und Weiterbildungen eine Basis für die weitere Laufbahn zu legen.

In diesem Teil der Serie „Junge Handwerker“ stellen Franziska Hofer (18) und Linda Frick (17) den Beruf der Friseurin vor. Sie arbeiten beide im Salon „Hair affair“ in Isny im zweiten Lehrjahr. Insgesamt geht die Ausbildung zur Friseurin über drei Jahre. Während der drei Ausbildungsjahre besuchen sie die Berufsschule in Ravensburg und Immenstadt.

Körperlich nicht allzu anstrengend

Dass sie bisher keine einzige Bewerbung hat, erfüllt Saloninhaberin Caterina Becher mit Sorge. Fachkräfte fehlen auch in diesem Handwerkssektor, deshalb musste sie ganz aktuell den hinteren Teil des Salons in der Bahnhofstraße aufgeben. Die beiden Auszubildenden berichten einhellig, wie erfüllend der Beruf der Friseurin sei. Franziska hat während der Realschule ein Praktikum bei Hair affair gemacht und sich entschieden, diesen Beruf erlernen zu wollen. Einen Handwerksberuf zu erlernen ist ihr wichtig, selbst das viele Stehen empfindet sie nicht als körperlich allzu anstrengend. „Ich habe schon immer die Haare meiner ganzen Familie frisiert“, sagt sie. „Das macht mir einfach Spaß“. Am meisten freut sie sich über die glücklichen Gesichter der Kunden, die nach einem Friseurbesuch den Salon mit einem Lächeln im Gesicht verlassen.

Linda hat sich nach dem Verlassen der Schule in der neunten Klasse und einem darauffolgenden Langzeitpraktikum bei einem Friseur, für die Ausbildung entschieden. Hinzu kam die Motivation durch ihre Schwester, die ebenfalls Friseurin ist. „Menschen zu verändern, nur durch andere Frisuren“, findet sie sehr faszinierend an diesem Beruf. Das Gespür für Mode und Stil, das für den Beruf notwendig sei, bringe sie mit, sagt Becher, die voll hinter ihr ihr steht, damit sie ihren Traumberuf erlernen kann.

Friseure sind auch Teilzeittherapeuten

Nach erfolgreicher Ausbildung und dem Besuch der Berufsschule hat sie außerdem auch einen Schulabschluss in der Tasche. „Ich habe das Talent von Linda erkannt“, ist sich die Friseurmeisterin sicher. Denn sie sei mit Leidenschaft dabei, das sei eine ganz wichtige Eigenschaft für Friseure. Weiter nennt sie Teamfähigkeit, Freundlichkeit und Offenheit gegenüber den Kunden als Voraussetzung. Lachend bezeichnet sie Friseure auch als Teilzeittherapeuten. Von Stammkunden kenne der Friseur durchaus einige Episoden seines Lebens.

Wer nach der Ausbildung weitermachen möchte, für den steht die Meisterschule offen, auch Nischen, wie Colorateur, Spezialist für Haarverlängerungen, Maskenbildner oder Visagist, setzten eine fertige Ausbildung als Friseur voraus. Es gibt sogar Friseure, die im Laufe ihres Berufslebens zu regionalen Berühmtheiten oder überregional bekannten Promis werden.

Serie