Am Angelehof in Isny hat es in diesem Jahr zwar keinen Funken gegeben, doch weit mussten diejenigen, die diese Tradition schätzen, am Sonntagabend nicht gehen. In Burkwang hatte die Feuerwehrabteilung Großholzleute wieder einen kleinen, aber feinen Haufen aufgetürmt.

Am frühen Nachmittag traf sich die Abteilung, um den Funken aufzubauen. Die Paletten stammten von Isnyer Firmen, die Christbäume wurden nach Dreikönig eingesammelt. Pünktlich um 19 Uhr wurde der Funken in Brand gesetzt. Hunderte Menschen versammelten sich, die Musikkapelle Bolsternang spielte, die Feuerwehr übernahm die Bewirtung. „Es waren ein Haufen Leuten da. Das Wetter war auch gut“, zeigte sich der stellvertretende Abteilungskommandant Thomas Rusch zufrieden.